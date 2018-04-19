影／#MeToo黑船叩關日本？ 財務省高官涉性騷擾下台

2018-04-19 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



#MeToo風暴似乎開始登陸日本，除新潟縣知事米山隆一18日搶在「週刊文春」爆料他涉及援助交際前先一步引咎辭職外，上周被「週刊新潮」踢爆性騷擾多名女性的財務省事務次官(常務次長)福田淳一也在同一天遞出辭呈。

「週刊新潮」爆料指稱，多名女記者指控福田是言語性騷擾慣犯，其中一位受害女記者曾為採訪大阪國有地賤價出售疑雲而跟福田曾有多次一對一聚餐。兩人一次到酒吧會面時，女記者被福田詢問「能不能抱妳？」、「妳的先生不是外遇型吧？預算過關要來偷情嗎？」，還一直問「能把妳的手綁起來嗎？」、「可以把妳的手綁起來，摸妳胸部嗎？」

儘管福田堅持報導不是事實，甚至威脅控告出版「週刊新潮」的新潮社，但「週刊新潮」上網公開他們掌握的錄音，朝日電視台新聞部兩位最高主管19日召開緊急記者會證實，受害者正是該台記者，她出於自保而錄音存證，也跟上司商討是否報導此事。聽過錄音的主管確認此事已達性騷擾程度，卻因擔心曝光將對女記者造成二次傷害而告知「很難報導」。但女記者認為，如果不公開位高權重的財務省事務次官涉及行為不檢，往後將被迫繼續忍受對方性騷擾，因此決定聯絡「週刊新潮」接受採訪。

持續矢口否認此事，回答記者追問又避重就輕的福田淳一最終仍遞出辭呈，但理由是「無法繼續在目前狀況工作下去」。此事曝光後也引發朝野與各界聲討，財務省則罕見雇用外部律師調查，並且邀請參與各家新聞女記者協助調查，副首相兼財務大臣麻生太郎不願懲處福田，甚至認為受害女記者應該出面以免福田被冤枉而飽受非議。