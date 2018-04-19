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印尼傳出4.4淺層地震 屋倒釀2死20多傷

2018-04-19 15:59中央社 雅加達19日綜合外電報導

印尼救難人員今天表示，印尼昨天晚間發生淺層地震，導致數百棟施工欠佳的建築物倒塌，迫使2000多人逃出家門。

路透社報導，這起地震規模4.4，發生在印尼中爪哇省（Central Java）班查爾尼卡拉（Banjarnegara）地區，導致2人喪生，20多人受傷。

印尼國家搜救總署在聲明中說：「建築物倒塌導致人員傷亡。民眾受傷後送醫治療，或撤離到臨時庇護所。」

印尼地震

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