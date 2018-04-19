川普誓將「非常努力」 助遭北韓綁架日本國民回家

2018-04-19 08:35 中央社 佛羅里達州棕櫚灘18日綜合外電報導



日本首相安倍晉三訪美。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普今天表示，他會盡力協助東京當局，讓1970和80年代遭北韓綁架以訓練間諜的日本國民重回家園。

法新社報導，川普在佛州與來訪的日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時指出：「我們將會很努力地處理這項議題，我們會盡力嘗試並將這些人帶回來…非常、非常地努力。」

這項議題讓原已緊張的日本與北韓關係更加惡劣，安倍時常別著藍絲帶，以提醒自己國人遭到綁架的事。