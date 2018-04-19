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北韓執政黨20日召開中央委員會全體會議

2018-04-19 07:20中央社 首爾19日綜合外電報導

北韓中央通信社今天報導，執政北韓勞動黨將在20日召開中央委員會全體會議。

北韓中央通信社（KCNA）報導，召集會議是為了探討和決定「新階段的政策議題」，以符合當前「重要歷史時期」的要求。

路透社報導，美國總統川普證實，候任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週訪北韓，與北韓領導人金正恩會面，並說兩人「建立了良好關係」。

在籌備本月稍晚將舉行的兩韓峰會之際，南韓昨天宣布，正研究將兩韓已數十年之久的停戰協定改為和平協定。

北韓金正恩勞動黨

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