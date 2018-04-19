卡斯楚接班人 古巴第一副總統唯一人選

相關新聞
被美媒稱作是紐西蘭川普 紐國總理阿爾登勃然大怒2018-04-18 22:57
台女曼谷遭性侵案開庭 嫌疑人未被羈押2018-04-18 23:01
改革惹民怨 六成法國選民對馬克宏不滿2018-04-19 00:08
對馬克宏施壓 學生公務員加入大罷工行列2018-04-18 23:43
杜特蒂警告外籍批評人士：偷入境將被捕2018-04-18 23:36
義新政府組建難 參院議長受命打破僵局2018-04-18 23:34
兩韓峰會前接觸美中韓 BBC：金正恩的精心布局2018-04-18 17:32
影／戰鬥民族就是狂 足球賽棕熊開球惹爭議2018-04-18 17:26
被掩蓋的《伊拉克日報》公開：日本防衛省的謊言危機2018-04-18 17:25
川普證實直接聯繫北韓 考慮5川金會地點2018-04-18 15:07
華郵：國務卿提名人龐培歐已秘會金正恩2018-04-18 14:26
影／川普證實美朝已有高層級對話 「川金會」地點待定2018-04-18 13:29
沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程2018-04-18 12:03
台男遭拘留澳洲聖誕島 外交部：外館已探視2018-04-18 12:02
菲媒：中國運輸機停南海島礁 恐漸進至戰鬥機2018-04-18 11:40
南韓研議朝鮮半島終戰宣言 休戰協定轉和平協定2018-04-18 11:10
投誠南韓的北韓外交官：金正恩不會棄核2018-04-18 10:17
南韓「世越號船難」4年後：那些倖存者的噩夢故事2018-04-18 10:13
安倍盼助解決綁架日人問題 川普正面回應2018-04-18 10:08
華郵：國務卿提名人龐培歐 數周前密訪北韓2018-04-18 09:45
「世越號船難」4年了：南韓社會的真相究責2018-04-18 09:39
川安峰會 日媒：美日韓擬2020實現北韓完全無核化2018-04-18 08:57
川金將會 安倍強調北韓須棄飛彈與非核化2018-04-18 06:34
川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高2018-04-18 05:50
兩韓討論結束戰爭狀態簽和平條約 川普：我祝福2018-04-18 05:43
列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾2018-03-23 11:17
紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺 最快下周公布2018-03-11 18:25
平昌政治角力 兩韓和平契機？2018-02-26 00:34
熱門文章
孫安佐遭週刊爆躲過「勒令退學」 學校否認爆料這樣說2018-04-18 06:44
沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程2018-04-18 12:03
影／歧視事件 星巴克將關美8千門市教育訓練2018-04-18 08:52
長灘島變化糞池 5大勝地剉咧等2018-04-18 10:00
西南航空空中驚魂 前戰機飛官女機長處置得宜2018-04-18 13:18
西南航空客機引擎爆炸 窗戶破洞一乘客險被吸出2018-04-18 08:08
還想買在最低、賣在最高？股票策略師建議精讀這兩段2018-04-18 17:44
前美國第一夫人芭芭拉布希辭世 享耆壽92歲2018-04-18 08:02
孫安佐屢被「家長」爆料 康橋澄清：孫沒全裸、沒退學2018-04-18 12:01
影╱種族歧視事件延燒 美星巴克8,000店將關門上課2018-04-18 09:44
泰男夢見彩券號碼 揪團購買張張都中獎2018-04-18 14:40
這裡人人有免費房屋！ 犯罪率、失業率幾乎零2018-04-18 11:57
南北韓達成共識 金正恩會文在寅將全球直播2018-04-18 19:43
印度老鼠超猖狂 千鼠啃食讓3層樓房瞬間變廢墟2018-04-18 17:56
「擁有三張臉的男人」 法男二次臉部移植全球首例！2018-04-18 12:42
影／西南航空引擎空中爆炸 乘客險被吸出窗外2018-04-18 12:57
艷星丹尼爾斯公布威脅者素描 像前任白宮聯絡室主任？2018-04-18 13:54
川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高2018-04-18 05:50
見證丈夫、兒子當美國總統 只有芭芭拉．布希2018-04-18 10:17
影／見證布希王朝興衰 美前第一夫人芭芭拉．布希辭世2018-04-18 13:07
影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片2018-04-18 15:08
美告知WTO：美願和大陸談關稅政策2018-04-18 08:12
南韓證實 已和美國北韓談和平條約結束韓戰2018-04-19 00:32
3萬呎高空引擎爆炸 西南航機迫降1死7傷2018-04-18 13:29
影／沙烏地女性包緊緊如何運動？原來她們穿這樣！2018-04-18 18:04
男子服用止痛藥後變同性戀 稱令他感覺解放「做回自己」2018-04-18 16:13
被美媒稱作是紐西蘭川普 紐國總理阿爾登勃然大怒2018-04-18 22:57
企業財報鼓舞市場情緒 美股連兩天走高2018-04-18 07:05
曾任戰機飛官 西南航空女機長拯救乘客2018-04-18 14:26
川普批洩密應坐牢 柯米反譏總統說話「不正常」2018-04-18 13:56
美對俄制裁踩煞車 海理反擊：沒有糊塗2018-04-18 08:55
日本地方父母官援交丟官 落淚請辭2018-04-18 17:10
影／魁北克「淘金潮2.0」隱憂 比特幣礦機成吃電巨獸2018-04-18 17:35
財報利多激勵 美股收高道瓊大漲213點2018-04-18 05:49
影／戰鬥民族就是狂 足球賽棕熊開球惹爭議2018-04-18 17:26
川普推文證實 CIA局長龐培歐上周赴北韓見金正恩2018-04-18 19:11
IBM全年獲利展望不如預期 盤後股價重挫6%2018-04-18 08:02
台女曼谷遭性侵案開庭 嫌疑人未被羈押2018-04-18 23:01
爆買土地、破壞生態… 俄人籲禁止中國人到貝加爾湖2018-04-18 14:33
芝加哥飲水恐含鉛毒 華裔出招抗「殺毒」2018-04-18 13:31
留言