卡斯楚接班人 古巴第一副總統唯一人選

2018-04-19 03:00 中央社 哈瓦那18日綜合外電報導



古巴第一副總統狄亞士-卡奈（MiguelDiaz-Canel） 路透社 分享 facebook 在古巴全國人民權力大會（National Assembly）投票前夕，官員今天宣布，第一副總統狄亞士-卡奈是接替總統勞爾．卡斯楚的唯一人選。

法新社報導，57歲的狄亞士-卡奈（MiguelDiaz-Canel）預定明天獲得確認，成為勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的繼任者。勞爾．卡斯楚下台將代表其家族長達60年的掌權告終。