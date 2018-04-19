美俄緊張降溫 傳因普亭下令緩和關係

2018-04-19 03:24 中央社 莫斯科18日綜合外電報導



敘利亞遭西方空襲，眼看恐令美俄兩大核子強國爆發冷戰以來首度正面衝突，但由於美國制裁措施曾嚴重打擊俄羅斯一整個產業，據傳俄國總統普亭正試圖緩和雙方緊張關係。

彭博引述4名知情人士報導，美國總統川普曾表示將改善美俄關係和避免衝突升溫，普亭（Vladimir Putin）想再給川普一次實現承諾的機會。其中一名人士說，克里姆林宮已命令官員降低攻擊美國的發言力道。

其中兩名消息人士還說，普亭的決定，說明了俄羅斯國會議員16日為何突然撤銷對美國企業施加大規模反制裁措施的法律草案。

報導指出，俄羅斯在敘利亞內戰中支持政府勢力，川普曾在推特警告俄國「飛彈將至」，美國等西方國家週末確實出手攻擊據稱是敘利亞政權的化學武器設施，但這波攻擊相對規模有限，因此克里姆林宮認為這是正面跡象。

在客戶包括克里姆林宮人員的顧問公司政治科技中心（Center for Political Technologies），研究員布寧（Igor Bunin）表示：「普亭準備做出數項重大讓步，但他必須看來不像認輸。他了解俄羅斯在經濟上無法和西方競爭，他也不計畫和西方開戰。」

俄國外交部官員今天表示，川普政府15日已通知華盛頓的俄國大使館，美方近期不會對俄國祭出新的制裁措施。