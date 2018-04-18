土耳其總統宣布 提前大選

2018-04-18 23:31 中央社 安卡拉18日綜合外電報導



土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）經主要民族主義盟友出言呼籲後，今天宣布將在6月24日提前舉行大選，比原定日期提前一年半以上。

法新社報導，土國總統大選與國會選舉將在同一天舉行。這兩項選舉原定在2019年11月3日舉行。

艾爾段與民族行動黨（MHP）黨魁巴契利（DevletBahceli）會面後，今天在總統府宣布提前選舉消息；巴契利昨天才敦促他要早日舉行選舉。

艾爾段表示：「與巴契利磋商的結果是，我們決定在2018年6月24日舉行選舉，那是個星期天。」