鎳價暴漲10% 單日漲幅為2008年來最大

2018-04-18 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



鎳價18日盤中暴漲10%，創下2008年來最大單日漲幅紀錄，主因是投資人擔心繼俄羅斯鋁業（Rusal）遭美國制裁後，制裁範圍可能擴及其他俄國企業，可能導致鎳金屬供應受阻。

金融時報（FT）報導，鎳價漲到每公噸15,875美元，是2014年來最高價位。鎳價上漲，可能升高不鏽鋼和電池製造商的成本。

交易員表示， 市場人士擔心，若制裁風暴擴大，可能波及俄國供應商諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）。

美國財政部6日公布的制裁名單尚未把諾里爾斯克鎳業列入，也未表示該公司可能淪為制裁目標。但倫敦金屬交易所（LME）宣布把諾里爾斯克的兩個鎳品牌下市，雖強調此舉與美國制裁「毫不相干」，仍引發市場疑慮。

LME發言人說：「我們早在六個月前就已宣布這些下市決定，原因是諾里爾斯克鎳業已停產這些品牌。」

鎳用於製造不鏽鋼和電動車電池，而俄羅斯大約占全球鎳供應量的10%。市場擔心，俄羅斯遭制裁，可能導致鎳金屬對全球市場供應受到干擾。

自從美國6日起對俄鋁及其創辦人實施制裁以來，鋁價已飆漲逾20%。券商Kingdom Futures創辦人傅里曼說，鎳價「遭到俄鋁症候群波及」。

巴西生產商Vale的產量低於預期，也協助推升鎳價。該公司日前表示，第1季鎳產量為58,600公噸，較前一季下降25%。

諾里爾斯克鎳業是全球最大鎳生產商之一，且俄鋁持有25%的諾里爾斯克鎳業股權。但分析師認為，諾里爾斯克鎳業遭到制裁的可能性很低，因為該公司供應的鈀（palladium）占全球鈀供應量的比重甚大，而鈀是製造汽車觸媒的關鍵金屬。