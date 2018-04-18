對馬克宏施壓 學生公務員加入大罷工行列

2018-04-18 23:43 中央社 巴黎18日綜合外電報導



巴黎政治大學外，學生示威抗議政府的勞動和教育改革。 歐新社 分享 facebook 法國新一波鐵路罷工及抗議活動使交通及大學受到影響，而火車駕駛、公部門職員及學生今天也發動示威，試圖對法國總統馬克宏進一步施加壓力。

法新社報導，學生連夜佔領著名的巴黎政治大學（Sciences Po University），使這所大學成為反對大學改革的抗議人士最新佔領的校園。批評人士認為，大學改革是政府限縮公共服務的作為之一。

巴黎政治大學建築窗口外的一面標語寫道：「巴黎政治大學學生反對馬克宏的獨裁統治。」這所大學培養法國歷代政治人物，包括40歲的中間派領袖馬克宏。

在全國幾所大學進行數週靜坐及示威後，巴黎政治大學的佔領活動也與鐵路工人的第4輪罷工一同登場。

這波鐵路罷工使全國班次大幅減少，今明兩天只有1/3的高速列車（TGV）及1/4城際列車維持運作。

但駛往倫敦的歐洲之星班次僅稍稍受到影響，5班列車中將有4班按表運行。

公務員、國營退休之家的工作人員及學生今天都發動示威，是繼3月22日的抗議活動以來，一個月內發生的第二起示威事件。

根據警方數據，3月22日當天約有30萬人上街。

但與上次不同的是，巴黎地鐵今天也受到影響。

反改革情緒日增之際，強硬派法國總工會（CGT）的能源部門負責人梅內普立耶（Sebastien Menesplier）昨天還宣布，工人考慮祭出「針對性的」斷電行動。

當馬克宏正準備於5月14日慶祝就職一周年時，卻發現他改革者的信譽危在旦夕，但這位雄心勃勃的年輕領導人仍堅持不會退縮，持續對開銷龐大的公部門進行大幅改革。

此外，馬克宏深度改革歐洲聯盟（EU）的計畫在歐洲遭遇阻力，德國也已對他的若干計畫踩下煞車。