杜特蒂警告外籍批評人士：偷入境將被捕

2018-04-18 23:36 中央社 馬尼拉18日專電



菲律賓總統杜特蒂 路透社 分享 facebook 菲律賓總統杜特蒂今天警告外籍批評人士：不要偷偷摸摸來菲活動，否則將被逮捕。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在菲律賓三軍參謀總長交接儀式上演講時說：「你們這些左派分子，不要妄想邀請外國人來菲，我不會允許他們入國。如果他們想暗地闖關的話，只會被逮捕。」

歐洲社會主義黨（Party of European Socialists）副書記長菲力貝克（Giacomo Filibeck）15日在準備入境菲國時，在機場海關被阻攔，之後遣送出境。

菲力貝克是去年10月訪菲的人權調查團成員，這支調查團譴責了杜特蒂政府的掃毒行動。

他這次受菲國左翼組織「並肩黨」（Akbayan）之邀，來菲參加並肩黨為期兩天的政黨大會，但移民局官員聲稱菲力貝克名列移民局黑名單。

杜特蒂並說：「從今天開始，由我來決定誰可以來，誰必須走。你想質問我的作法，那就上法院。但在此之前，不要擾亂我們的國家主權。」

他向人權人士放話：以適當的方式就人權議題發表意見。

另方面，菲律賓移民局16日拘押了71歲澳洲籍修女佛克斯（Patricia Fox），理由是懷疑她以外籍身分參與菲國的政治活動及反政府示威。

這位已在菲國居住26年的修女，長年致力於農民維權活動，她的被捕引起國際媒體關注與評批，杜特蒂今天攬下責任，表示是他親口下令調查佛克斯的「不當行為」。

但杜特蒂澄清，他只是指示移民局邀請佛克斯協助調查，而不是將她拘捕。

佛克斯在移民局接受訊問後，於17日獲釋，等候進一步的調查。