親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林夕點破台灣幸福假象 他嘆：更糟的是很多人仍不自覺

大逆轉！施崇棠暫緩交班 華碩董事會拍板將共同領導

南北韓達成共識 金正恩會文在寅將全球直播

2018-04-18 19:43聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

韓聯社報導，南北韓今日達成共識，27日南北韓峰會兩國領袖握手的瞬間，以及會談的主要場面將會對全球直播。

兩韓今天在板門店北側的統一閣舉行南北韓峰會第二次作業會議。報導指出，青瓦台已經證實雙方達成直播共識。27日當天會談由上午10點開始，中間將沒有中午休息，一直進行到午後3時15分。

北韓青瓦台

相關新聞

被掩蓋的《伊拉克日報》公開：日本防衛省的謊言危機

2018-04-18 17:25

沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程

2018-04-18 12:03

川普推文證實　CIA局長龐培歐上周赴北韓見金正恩

2018-04-18 19:11

兩韓峰會前接觸美中韓　BBC：金正恩的精心布局

2018-04-18 17:32

影／戰鬥民族就是狂 足球賽棕熊開球惹爭議

2018-04-18 17:26

川普證實直接聯繫北韓 考慮5川金會地點

2018-04-18 15:07

華郵：國務卿提名人龐培歐已秘會金正恩

2018-04-18 14:26

影／川普證實美朝已有高層級對話 「川金會」地點待定

2018-04-18 13:29

台男遭拘留澳洲聖誕島 外交部：外館已探視

2018-04-18 12:02

菲媒：中國運輸機停南海島礁 恐漸進至戰鬥機

2018-04-18 11:40

南韓研議朝鮮半島終戰宣言 休戰協定轉和平協定

2018-04-18 11:10

投誠南韓的北韓外交官：金正恩不會棄核

2018-04-18 10:17

南韓「世越號船難」4年後：那些倖存者的噩夢故事

2018-04-18 10:13

安倍盼助解決綁架日人問題 川普正面回應

2018-04-18 10:08

華郵：國務卿提名人龐培歐 數周前密訪北韓

2018-04-18 09:45

「世越號船難」4年了：南韓社會的真相究責

2018-04-18 09:39

川安峰會 日媒：美日韓擬2020實現北韓完全無核化

2018-04-18 08:57

川金將會 安倍強調北韓須棄飛彈與非核化

2018-04-18 06:34

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

兩韓討論結束戰爭狀態簽和平條約 川普：我祝福

2018-04-18 05:43

俄羅斯和西方關係惡化 德國願居間斡旋

2018-04-18 00:18

安倍啟程訪美 將談北韓、TPP

2018-04-18 00:06

南北韓 傳商討結束戰爭狀態

2018-04-18 00:06

日媒揭露 習金會6月平壤登場

2018-04-17 23:54

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

72歲嬤和19歲男的「婆孫戀」 閃婚兩年仍恩愛如昔

2018-04-17 22:47

孫安佐遭週刊爆躲過「勒令退學」 學校否認爆料這樣說

2018-04-18 06:44

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

2018-04-18 03:32

影／歧視事件 星巴克將關美8千門市教育訓練

2018-04-18 08:52

長灘島變化糞池 5大勝地剉咧等

2018-04-18 10:00

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

西南航空客機引擎爆炸 窗戶破洞一乘客險被吸出

2018-04-18 08:08

沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程

2018-04-18 12:03

西南航空空中驚魂 前戰機飛官女機長處置得宜

2018-04-18 13:18

遺囑揭露 馬可波羅不為人知的另一面

2018-04-18 02:00

前美國第一夫人芭芭拉布希辭世 享耆壽92歲

2018-04-18 08:02

孫安佐屢被「家長」爆料 康橋澄清：孫沒全裸、沒退學

2018-04-18 12:01

影╱種族歧視事件延燒 美星巴克8,000店將關門上課

2018-04-18 09:44

法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

這裡人人有免費房屋！ 犯罪率、失業率幾乎零

2018-04-18 11:57

「擁有三張臉的男人」 法男二次臉部移植全球首例！

2018-04-18 12:42

泰男夢見彩券號碼 揪團購買張張都中獎

2018-04-18 14:40

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

長灘島封島 部署鎮暴警察防居民騷亂

2018-04-17 22:43

見證丈夫、兒子當美國總統 只有芭芭拉．布希

2018-04-18 10:17

影／見證布希王朝興衰 美前第一夫人芭芭拉．布希辭世

2018-04-18 13:07

化武調查團進入敘現場 英法稱證據八成沒了

2018-04-18 00:28

一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

2018-04-17 21:12

美告知WTO：美願和大陸談關稅政策

2018-04-18 08:12

美打擊中興通訊 美企高通也受傷

2018-04-17 21:15

宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05

影／西南航空引擎空中爆炸 乘客險被吸出窗外

2018-04-18 12:57

影／「女王最後的柯基」離世 曾和007拍片

2018-04-18 15:08

英智庫：3分之1千禧世代到退休 都買不起房

2018-04-17 22:10

艷星丹尼爾斯公布威脅者素描 像前任白宮聯絡室主任？

2018-04-18 13:54

美PACOM準司令戴維森：將派合適人士訪台交流

2018-04-17 21:47

印度老鼠超猖狂 千鼠啃食讓3層樓房瞬間變廢墟

2018-04-18 17:56

企業財報鼓舞市場情緒 美股連兩天走高

2018-04-18 07:05

3萬呎高空引擎爆炸 西南航機迫降1死7傷

2018-04-18 13:29

大陸限制雲端運算 美擬再啟動301調查

2018-04-18 00:29

亞馬遜考察新州 第二總部有望？

2018-04-17 21:18

財報利多激勵 美股收高道瓊大漲213點

2018-04-18 05:49

男子服用止痛藥後變同性戀 稱令他感覺解放「做回自己」

2018-04-18 16:13

2月來第二次 特斯拉又停產Model 3

2018-04-18 02:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top