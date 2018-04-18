親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨╱陸軍演敏感時間引恐慌 金門突然大停電影響2114戶

新北破全台最大宗27萬包毒咖啡 IBM團隊幫了大忙

俄敵意增加 德對俄漸趨強硬

2018-04-18 12:08中央社 柏林17日專電

德國俄羅斯經貿往來密切，多年來在西方與俄羅斯之間扮演中介者的角色。不過，鑑於俄羅斯總統蒲亭一再挑起衝突，最近德國對俄國的立場開始漸趨強硬。

德國新任外交部長馬斯（Heiko Maas）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時表示，俄羅斯逐漸將自己定義為「西方的對手」，可惜在行動上「增強敵意」。

馬斯舉前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）遭毒害、俄羅斯在聯合國安理會對敘利亞決議案的抵制、西方政府部會遭駭客攻擊等事件為例說，多數盟國對俄羅斯的態度都相當負面，不相信對話能帶來多少效益。

馬斯說，西方與俄羅斯的關係愈難解，立場就得更堅定，光沉默無法解決問題。

德國最近幾任外長均屬左派的社會民主黨（SPD）籍，例如目前擔任總統的史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）與上一任的外長嘉布瑞爾（SigmarGabriel），兩人一向主張與俄羅斯對話。

曾任司法部長的馬斯，一上任後就批評俄羅斯，顯然想走出自己的一條路。

智庫德國外交政策協會（Deutsche Gesellschaftfur Auswartige Politik ）俄羅斯專家麥斯特（Stefan Meister）分析說，馬斯本人與俄羅斯沒有淵源，也不像史坦麥爾那一代人一樣，有義務延續德國「東進政策」（Ostpolitik）的傳統，透過與俄國的友好來平衡與西方的關係，51歲的他出任外長，象徵社民黨的世代交替。

麥斯特接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時說，馬斯真正關心的是法治和人權問題，對俄羅斯的批評因此會更加嚴厲。

俄羅斯德國

相關新聞

南韓「世越號船難」4年後：那些倖存者的噩夢故事

2018-04-18 10:13

「世越號船難」4年了：南韓社會的真相究責

2018-04-18 09:39

沖繩麻疹疫情衝擊！學校停課、觀光客取消行程

2018-04-18 12:03

台男遭拘留澳洲聖誕島 外交部：外館已探視

2018-04-18 12:02

菲媒：中國運輸機停南海島礁 恐漸進至戰鬥機

2018-04-18 11:40

南韓研議朝鮮半島終戰宣言 休戰協定轉和平協定

2018-04-18 11:10

投誠南韓的北韓外交官：金正恩不會棄核

2018-04-18 10:17

安倍盼助解決綁架日人問題 川普正面回應

2018-04-18 10:08

川安峰會 日媒：美日韓擬2020實現北韓完全無核化

2018-04-18 08:57

川金將會 安倍強調北韓須棄飛彈與非核化

2018-04-18 06:34

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

兩韓討論結束戰爭狀態簽和平條約 川普：我祝福

2018-04-18 05:43

俄羅斯和西方關係惡化 德國願居間斡旋

2018-04-18 00:18

安倍啟程訪美 將談北韓、TPP

2018-04-18 00:06

南北韓 傳商討結束戰爭狀態

2018-04-18 00:06

日媒揭露 習金會6月平壤登場

2018-04-17 23:54

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

安倍執政再陷危險水域 再打外交牌似為唯一出口

2018-04-17 15:25

「文金會」倒數10天！本周設熱線互探口風

2018-04-17 15:03

安倍訪美 日媒：拋經貿新框架 想推動美重返TPP

2018-04-17 14:13

澳國防部長：400家企業恐遭俄網攻駭客鎖定

2018-04-17 14:02

安倍啟程訪美 將與川普討論北韓議題

2018-04-17 13:51

影／安倍醜聞纏身民調慘 17日赴美拚翻身

2018-04-17 13:43

影／韓航千金飆髒話錄音曝光 民眾連署要求下台

2018-04-17 13:23

飛美會川普 安倍想再靠外交挽回民心恐怕很難

2018-04-17 12:30

俄入侵路由器 英美：恐為未來網攻鋪路

2018-04-17 12:04

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

少年被汽車座椅夾死 死前遺言「告訴媽媽我愛她」

2018-04-17 16:13

孫安佐遭週刊爆躲過「勒令退學」 學校否認爆料這樣說

2018-04-18 06:44

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

2018-04-18 03:32

泰女子拒行房 遭英國丈夫活活踢死

2018-04-17 15:43

他不識字 竟當了17年老師

2018-04-17 14:41

72歲嬤和19歲男的「婆孫戀」 閃婚兩年仍恩愛如昔

2018-04-17 22:47

影／歧視事件 星巴克將關美8千門市教育訓練

2018-04-18 08:52

這張照片一出 普立茲獎最佳照片只能排第二

2018-04-17 19:55

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

長灘島變化糞池 5大勝地剉咧等

2018-04-18 10:00

西南航空客機引擎爆炸 窗戶破洞一乘客險被吸出

2018-04-18 08:08

拍下維州車撞群眾瞬間獲普立茲獎 攝影師：盼從沒發生過

2018-04-17 16:20

遺囑揭露 馬可波羅不為人知的另一面

2018-04-18 02:00

前美國第一夫人芭芭拉布希辭世 享耆壽92歲

2018-04-18 08:02

影／塑膠汙染危機有解？專吃塑膠垃圾的突變酶誕生

2018-04-17 18:06

影／別叫憂鬱症者「想開點」英動畫呈現患者腦內病變

2018-04-17 17:00

影／韓航千金飆髒話錄音曝光 民眾連署要求下台

2018-04-17 13:23

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28

影╱種族歧視事件延燒 美星巴克8,000店將關門上課

2018-04-18 09:44

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

扛黑膠唱片機參加期中考 高中老師傻眼

2018-04-17 15:13

從狡猾柯米到騙子希拉蕊 川普為何老是愛給人取綽號？

2018-04-17 18:30

毒氣攻擊11天後才准國際調查員進入度瑪 俄動了手腳？

2018-04-17 12:46

駱家輝：中美貿易戰 美國受害最大

2018-04-17 13:45

逃離川普治下的美國 他們說到做到

2018-04-17 13:02

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

長灘島封島 部署鎮暴警察防居民騷亂

2018-04-17 22:43

影／產油大國變綠能先鋒？沙國重金打造超級太陽能電廠

2018-04-17 17:04

一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

2018-04-17 21:12

10歲自閉兒巧手 造全球最大鐵達尼號樂高模型

2018-04-17 12:52

化武調查團進入敘現場 英法稱證據八成沒了

2018-04-18 00:28

宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05

美打擊中興通訊 美企高通也受傷

2018-04-17 21:15

海理被打臉 川普撤新一波制裁俄措施

2018-04-17 14:19

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

美告知WTO：美願和大陸談關稅政策

2018-04-18 08:12

英智庫：3分之1千禧世代到退休 都買不起房

2018-04-17 22:10

美PACOM準司令戴維森：將派合適人士訪台交流

2018-04-17 21:47

見證丈夫、兒子當美國總統 只有芭芭拉．布希

2018-04-18 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top