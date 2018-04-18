俄敵意增加 德對俄漸趨強硬

2018-04-18 12:08 中央社 柏林17日專電



德國與俄羅斯經貿往來密切，多年來在西方與俄羅斯之間扮演中介者的角色。不過，鑑於俄羅斯總統蒲亭一再挑起衝突，最近德國對俄國的立場開始漸趨強硬。

德國新任外交部長馬斯（Heiko Maas）接受最新一期「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時表示，俄羅斯逐漸將自己定義為「西方的對手」，可惜在行動上「增強敵意」。

馬斯舉前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）遭毒害、俄羅斯在聯合國安理會對敘利亞決議案的抵制、西方政府部會遭駭客攻擊等事件為例說，多數盟國對俄羅斯的態度都相當負面，不相信對話能帶來多少效益。

馬斯說，西方與俄羅斯的關係愈難解，立場就得更堅定，光沉默無法解決問題。

德國最近幾任外長均屬左派的社會民主黨（SPD）籍，例如目前擔任總統的史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）與上一任的外長嘉布瑞爾（SigmarGabriel），兩人一向主張與俄羅斯對話。

曾任司法部長的馬斯，一上任後就批評俄羅斯，顯然想走出自己的一條路。

智庫德國外交政策協會（Deutsche Gesellschaftfur Auswartige Politik ）俄羅斯專家麥斯特（Stefan Meister）分析說，馬斯本人與俄羅斯沒有淵源，也不像史坦麥爾那一代人一樣，有義務延續德國「東進政策」（Ostpolitik）的傳統，透過與俄國的友好來平衡與西方的關係，51歲的他出任外長，象徵社民黨的世代交替。

麥斯特接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時說，馬斯真正關心的是法治和人權問題，對俄羅斯的批評因此會更加嚴厲。