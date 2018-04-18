親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美對敘利亞開火
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

我半導體人才被陸慘挖 華亞科跑了400人

影／台史簽聯合公報 史國盼與台灣簽署ECA

文在寅：致力結束南北韓冷戰格局

2018-04-18 07:32中央社 首爾18日電

南韓總統文在寅17日為佛教界祈願朝鮮半島穩定與和平的法會致辭時強調，實現半島非核化是當前最緊迫問題，必須要以和平方式來解決。

文在寅表示，希望半島撥開最後的冷戰陰霾，引領世界和平發展潮流。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅說，半島正在迎來暖春，希望各方為實現真正的和平與和解而齊心合力。他還說，在尋求實現可持續和平的智慧，方法就是南北韓消除隔閡，雙贏共存。

文在寅指出，應該讓離散家屬團聚，互通消息，自由往來。同時，南北韓之間要持續進行社會、經濟、文化交流。佛教界所期待的北韓妙香山普賢寺、金剛山神溪寺、開城靈通寺交流項目對此很有幫助。

文在寅北韓南韓

相關新聞

川普：美國與北韓已直接對話 層級非常高

2018-04-18 05:50

兩韓討論結束戰爭狀態簽和平條約 川普：我祝福

2018-04-18 05:43

川金將會 安倍強調北韓須棄飛彈與非核化

2018-04-18 06:34

俄羅斯和西方關係惡化 德國願居間斡旋

2018-04-18 00:18

安倍啟程訪美 將談北韓、TPP

2018-04-18 00:06

日媒揭露 習金會6月平壤登場

2018-04-17 23:54

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

安倍執政再陷危險水域 再打外交牌似為唯一出口

2018-04-17 15:25

「文金會」倒數10天！本周設熱線互探口風

2018-04-17 15:03

安倍訪美 日媒：拋經貿新框架 想推動美重返TPP

2018-04-17 14:13

澳國防部長：400家企業恐遭俄網攻駭客鎖定

2018-04-17 14:02

安倍啟程訪美 將與川普討論北韓議題

2018-04-17 13:51

影／安倍醜聞纏身民調慘 17日赴美拚翻身

2018-04-17 13:43

影／韓航千金飆髒話錄音曝光 民眾連署要求下台

2018-04-17 13:23

飛美會川普 安倍想再靠外交挽回民心恐怕很難

2018-04-17 12:30

俄入侵路由器 英美：恐為未來網攻鋪路

2018-04-17 12:04

安倍今啟程訪美 可能拋經貿對話新框架

2018-04-17 06:45

日媒：金正恩會習近平 提三請求

2018-04-17 06:19

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

少年被汽車座椅夾死 死前遺言「告訴媽媽我愛她」

2018-04-17 16:13

泰女子拒行房 遭英國丈夫活活踢死

2018-04-17 15:43

他不識字 竟當了17年老師

2018-04-17 14:41

西南航空客機引擎空中爆炸迫降費城 1乘客傷重身亡

2018-04-18 03:32

日本協助大陸「廁所革命」 幫農村蓋廁所、教如廁觀念

2018-04-17 11:14

這張照片一出 普立茲獎最佳照片只能排第二

2018-04-17 19:55

愛心正妹竟是雙面人 私下監禁男友毆打致腦積水

2018-04-17 11:34

拍下維州車撞群眾瞬間獲普立茲獎 攝影師：盼從沒發生過

2018-04-17 16:20

傳兩韓正討論 結束65年戰爭狀態

2018-04-17 22:45

孫安佐遭爆在校行徑怪異 靠這招躲過「勒令退學」

2018-04-18 06:44

14歲少女去朋友家玩 偷走千萬日幣大方送同學

2018-04-17 10:47

美商務部禁美企賣零組件給陸廠中興通訊 聯發科或可受益

2018-04-17 09:23

72歲嬤和19歲男的「婆孫戀」 閃婚兩年仍恩愛如昔

2018-04-17 22:47

影／塑膠汙染危機有解？專吃塑膠垃圾的突變酶誕生

2018-04-17 18:06

獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08

影／別叫憂鬱症者「想開點」英動畫呈現患者腦內病變

2018-04-17 17:00

遺囑揭露 馬可波羅不為人知的另一面

2018-04-18 02:00

海理發言24小時後被打臉 川普撤新一波制裁俄羅斯計畫

2018-04-17 08:24

抓交替？美欲集結阿拉伯軍隊 讓美軍加速撤離敘利亞

2018-04-17 11:12

影／韓航千金飆髒話錄音曝光 民眾連署要求下台

2018-04-17 13:23

日本出動6千員警還沒抓到脫逃小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48

扛黑膠唱片機參加期中考 高中老師傻眼

2018-04-17 15:13

從狡猾柯米到騙子希拉蕊 川普為何老是愛給人取綽號？

2018-04-17 18:30

法博物館王后心臟失竊 小偷或為黃金來

2018-04-17 23:28

毒氣攻擊11天後才准國際調查員進入度瑪 俄動了手腳？

2018-04-17 12:46

逃離川普治下的美國 他們說到做到

2018-04-17 13:02

駱家輝：中美貿易戰 美國受害最大

2018-04-17 13:45

影／產油大國變綠能先鋒？沙國重金打造超級太陽能電廠

2018-04-17 17:04

10歲自閉兒巧手 造全球最大鐵達尼號樂高模型

2018-04-17 12:52

一帶一路獨厚中國企業 歐洲國家不滿

2018-04-17 21:12

白俄交際花稱握有通俄門內幕 將在泰國出庭

2018-04-17 16:58

海理被打臉 川普撤新一波制裁俄措施

2018-04-17 14:19

化武調查團進入敘現場 英法稱證據八成沒了

2018-04-18 00:28

長灘島封島 部署鎮暴警察防居民騷亂

2018-04-17 22:43

美打擊中興通訊 美企高通也受傷

2018-04-17 21:15

宣稱知悉通俄門內幕 白俄女模改口批美國

2018-04-18 02:05

英智庫：3分之1千禧世代到退休 都買不起房

2018-04-17 22:10

恐攻夢魘重現？IS威脅炸毀紐約地鐵！

2018-04-17 11:36

范琪斐：美國人對槍的依戀感 常常讓外國人非常困惑

2018-04-17 10:32

普立茲獎出爐！紐時、紐約客揭性醜聞獲最高殊榮

2018-04-17 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top