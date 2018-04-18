文在寅：致力結束南北韓冷戰格局

2018-04-18 07:32 中央社 首爾18日電



南韓總統文在寅17日為佛教界祈願朝鮮半島穩定與和平的法會致辭時強調，實現半島非核化是當前最緊迫問題，必須要以和平方式來解決。

文在寅表示，希望半島撥開最後的冷戰陰霾，引領世界和平發展潮流。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅說，半島正在迎來暖春，希望各方為實現真正的和平與和解而齊心合力。他還說，在尋求實現可持續和平的智慧，方法就是南北韓消除隔閡，雙贏共存。

文在寅指出，應該讓離散家屬團聚，互通消息，自由往來。同時，南北韓之間要持續進行社會、經濟、文化交流。佛教界所期待的北韓妙香山普賢寺、金剛山神溪寺、開城靈通寺交流項目對此很有幫助。