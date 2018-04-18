美國航空協會：美俄達協議 美航可飛越俄空域

2018-04-18 07:31 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



美國航空協會（Airlines for America）今天指出，已獲得美國國務院通知，美俄雙方達成協議，美航公司飛機得以飛入俄國空域。

路透社報導，美國航空協會聲明指出：「我們已獲得國務院證實，飛越許可在飛行時刻表季節後延續實施，航空公司班機得以正常通過俄國空域。」