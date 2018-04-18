川金將會 安倍強調北韓須棄飛彈與非核化

2018-04-18 06:34 中央社 華盛頓17日專電



日本首相安倍晉三與美國總統川普會面。 美聯社 分享 facebook

日本首相安倍晉三今天與美國總統川普會面時強調，在北韓問題上，非核化須是全面、可查核且不可逆的，北韓同時也必須放棄彈道飛彈計畫。

南韓總統文在寅及北韓領導人金正恩將於27日會面，為可能於6月舉行川普與金正恩的歷史性「川金會」鋪路，分析認為，這對深受北韓彈道飛彈威脅的日本而言，須高度警戒，就怕兩韓峰會或美國與平壤的歷史性峰會一旦達成任何協議，會有不利於日本安全的可能，安倍也才會趕在「川金會」前、先來美國與川普會晤，了解美國看法與立場。

而川普在與安倍會面前，傳出兩韓正討論正式結束戰爭狀態，甚至可能簽署和平條約，對此，川普樂觀表示「祝福」，還透露美國與北韓已有「非常高層級」的直接對話。

而根據白宮提供的英文翻譯，安倍則特別告訴川普，關於北韓問題，日本強調，必須實現全面、可查核且不可逆的非核化，而北韓也須放棄彈道飛彈計畫，這兩者都很重要。

安倍也不忘讚美川普，他願與金正恩會面的決定「有勇氣」，安倍還說，這也證明日本和美國在對北韓的「最大施壓」制裁行動上展現領導成效，成功讓北韓開始尋求對話，「最大施壓」是成功且正確的。

川普還透露，他與金正恩可能會面的地點選項有五處，時間點可能是6月初、也可能比6月初早一些，但他又說，這是假設事情進展順利的情況下，「也有可能進展得不順利，那我們（川普與金正恩）就不會面了」，他說，果真如此，美國只好繼續照過去方式、採取強勢做法，大家可拭目以待。