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兩韓討論結束戰爭狀態簽和平條約 川普：我祝福

2018-04-18 05:43中央社 華盛頓17日專電

對於南北韓正討論結束戰爭狀態，美國總統川普表示祝福。 美聯社資料照片
對於南北韓正討論結束戰爭狀態，美國總統川普表示祝福。 美聯社資料照片
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美國總統川普今天說，南、北韓正討論結束戰爭狀態，他對此表示祝福；川普還稱，南、北韓也認為，要不是有美國和他在，兩韓不會有這樣的討論。

川普下午在佛羅里達州海湖莊園迎接到訪的日本首相安倍晉三，而兩人在簡短開放媒體採訪的會面期間，川普主動談到南、北韓正討論要結束戰爭狀態，他三度對此表示祝福；川普更自豪地表示，「他們（南、北韓）很客氣地認為，如果沒有美國、尤其是沒有我，我猜他們（南、北韓）也不會有這樣的討論」。

他還說，很多人不知道韓戰其實尚未結束。

理論上是如川普所說，1953年7月27日簽署的「韓戰停戰協議」（The Korean War Armistice Agreement），由當時聯合國軍總司令與朝鮮人民軍最高司令及中國人民志願軍司令簽署，兩韓嚴格上來說確實仍處於交戰狀態。

然而，就在南韓總統文在寅即將與北韓領導人金正恩會面前夕，南韓青瓦台方面傳出，文在寅與金正恩將於27日的歷史性峰會上發布聯合聲明，稱雙方將尋求緩和軍事緊張局勢、結束對抗，而文在寅競選時就曾提出，希望實現朝鮮半島非核化及與北韓簽署「和平條約」（Peace Tready）。

儘管川普當著安倍的面強調，美、日在北韓問題上是「緊密且非常團結一致」，然而，兩韓簽署和平條約的消息若成真，美國學者認為，這對安倍來說，不會是好消息。

前總統小布希時代的白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）在安倍到訪前曾分析，南、北韓情勢急遽變化，「文金會」為接下來川普與金正恩的峰會「川金會」鋪路，對日本來說卻有焦慮感，安倍要先與川普會面，除可能提醒川普不要對金正恩所謂的「準備好討論朝鮮半島非核化」看得太重要，安倍也可能敦促美方，要審慎看待北韓為簽署「和平條約」而提出的任何計畫。

葛林指出，北韓對「朝鮮半島非核化」的解釋是美國首先要終止對日本及南韓的核保護傘，而這關乎日本的安全；一但簽署和平條約，在日本看來就是美國接受北韓是擁核武國家的訊號，整體上來說，「川金會」對日本而言好處不多。

川普對朝鮮半島局勢進展顯得樂觀其成，但候任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在提名聽證會上則強調，關於北韓問題與「川金會」，他有信心美國不會重蹈覆轍。

金正恩掌權後、北韓於2013年3月宣稱不再承認停戰協議；金正恩的父親金正日還在世時、平壤則於2009年宣布，不再受停戰協議約束。

北韓川普金正恩

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