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洩漏國家機密 越南前高階警官被捕

2018-04-17 23:12中央社 河內17日電

越南公安部今天發表聲明，公安部情報總局前副總局長潘友俊因涉及不動產大亨潘文英武洩密案，公安部調查機構今天以「蓄意洩露國家機密罪」罪名予以起訴和逮捕。

知名房地產開發商潘文英武（Phan Van Anh Vu）被越南警方指控犯下蓄意洩露國家機密、逃稅及濫用事務處理權限等罪名，今年初遭到逮捕。潘文英武是峴港人，有消息說，他被捕前還有情報官員的身分。

1955年出生的潘友俊（Phan Huu Tuan）自2014年擔任越南公安部情報總局副總局長，警銜為中將，目前已經退休。

這是越南最近第2名公安部前高階警官因涉及不法行為而被捕。之前，越南公安部警察總局前總局長潘文詠（Phan Van Vinh）因涉及一起大規模網路賭博案件，月初也遭逮捕。

此外，另一名公安部警官阮友百（Nguyen HuuBach）因為涉及潘文英武洩密案件,今天也被公安部調查機構以「蓄意洩露國家機密罪」起訴和逮捕。

另一方面，一系列峴港市（Da Nang）前政府官員因涉及潘文英武的違法行為，今天也被越南公安部調查機構以「違反國家財產管理與使用規定造成損失」或「違反國家土地管理規定」等罪名起訴和逮捕，包括2006年至2011年期間峴港市前市長陳文明（Tran Van Minh）與2011年至2014年期間峴港市前市長文友戰（VanHuu Chien）等。

公安越南警察

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