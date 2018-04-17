獨裁崛起 馬克宏警告：歐盟恐陷入內戰

2018-04-17 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



法國總統馬克宏17日在歐洲議會發表演說，呼籲歐盟改革，以對抗全球興起的獨裁主義和民族主義浪潮。他說：「對抗獨裁，最好的方法是民主。」

他說，歐洲的民主和正在崛起的獨裁主義之間，似乎「正掀起一場歐洲內戰」，歐盟應重新檢視對民主的承諾。馬克宏說：「我不想當忘記過去而夢遊著的一代。」呼籲各界反思二戰後的歐洲重建歷程。

馬克宏指出，當包括美國在內的世界多國背棄多邊貿易，不再支持氣候協議，歐盟各國必須問問民眾關切與恐懼的是什麼，然後提出新方案。