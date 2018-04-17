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日本出動6000員警還沒抓到小偷 法務大臣道歉

2018-04-17 17:48聯合報 記者李京倫╱即時報導

法新社報導，日本愛媛縣今治市的松山監獄8日晚間有一名27歲的慣竊受刑人平尾龍磨逃脫，當局已派出6600名員警卻還未追捕到他，倒是他逃亡後發生了幾起竊案，案發地點有他的指紋，法務大臣上川陽子17日為此道歉。

上川說：「我聽說這起事件已造成當地民眾人心惶惶，尤其當地有許多年長者獨居……我感到相當抱歉。」

平尾龍磨因多次竊盜入獄，一直在沒有圍牆、人犯能在四周自由走動的松山監獄大井造船作業場工作。他8日晚間趁獄方人員不注意，從他和大約20名人犯共處的這座設施逃脫。

警方動員了6600人追捕平尾，不過，自從他逃脫後，廣島縣尾道市發生七起竊案，警方在其中兩個地點，發現平尾的指紋，失竊物品包括襪子、一支手機、一個錢包、一雙涼鞋和一支汽車鑰匙，車主發現一張看來頗有禮貌的字條，顯然出自平尾之手，上面寫著：「借您的車一用，我不會把它弄壞。」

上川說，已派遣96名獄警24小時保護廣島縣尾道市小島「向島」的學校。當局相信平尾藏匿在向島。

日本每日新聞報導，阻礙警方追捕的原因是，向島有1000間空屋，但警方必須在入內搜查前獲得屋主同意，另外，此島地形丘陵起伏，警方無法從直升機上望見平尾。

日本員警11日在廣島縣尾道市攔查車輛，以追捕逃脫的慣竊受刑人。美聯社
日本員警11日在廣島縣尾道市攔查車輛，以追捕逃脫的慣竊受刑人。美聯社
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廣島監獄直升機

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