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中日第九輪海洋事務高級別磋商19日在日本仙台舉行

2018-04-17 17:46聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸外長王毅訪日後，中國大陸與日本的關係明顯回暖。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，經雙方商定，「中日第九輪海洋事務高級別磋商」將於4月19至20日在日本仙台舉行，來自雙方外交、防務、海上執法和海洋管理等部門的人員參加。

華春瑩稱，「中日海洋事務高級別磋商機制」是雙方涉海事務的綜合性溝通協調機制，中國大陸方面期待在本輪磋商中與日方就共同關心的涉海問題充分交換意見，增進彼此瞭解和互信。

大陸外交部發言人華春瑩。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人華春瑩。（取自大陸外交部網站）
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華春瑩王毅

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