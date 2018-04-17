中日第九輪海洋事務高級別磋商19日在日本仙台舉行

2018-04-17 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



大陸外長王毅訪日後，中國大陸與日本的關係明顯回暖。大陸外交部發言人華春瑩今天表示，經雙方商定，「中日第九輪海洋事務高級別磋商」將於4月19至20日在日本仙台舉行，來自雙方外交、防務、海上執法和海洋管理等部門的人員參加。