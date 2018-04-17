俄諜案毒劑傳源出英美 檢驗機構封口

2018-04-17 18:56 中央社 瑞士施皮茨17日綜合外電報導



前俄國雙面諜在英國遭下毒案，俄國外長上週爆料毒劑為西方國家所產的BZ。研究本案毒物樣本的瑞士施皮茨實驗室在對此表示，他們「既不證實也不否認」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）14日表示，前俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他女兒尤莉雅（Yulia Skripal）遭下毒所用毒劑，是一種簡稱為BZ的毒劑。

今日俄羅斯（Russia Today）報導，然而BZ毒劑從未在俄羅斯生產過，反倒是美國、英國和其他北大西洋公約組織（NATO）成員國所有。

拉夫羅夫所引用的調查結果出自施皮茨（Spiez）實驗室，這個實驗室是由禁止化學武器組織（OPCW）所指定。拉夫羅夫說，施皮茨實驗室針對倫敦當局交給OPCW的毒劑樣本進行檢驗。

施皮茨實驗室策略及通訊負責人布克（AndreasBucher）昨天告訴俄國塔斯社（Tass）：「我們無法對此做出任何聲明。我們和OPCW簽下保密契約。所以，能夠證實拉夫羅夫說法的唯一機構就是OPCW。我們無法證實或否認任何事情。」

施皮茨實驗室是由瑞士聯邦民防保護局（FederalOffice for Civil Protection）所掌管，但最終還是由瑞士國防部長指揮。

OPCW辦公室沒有答覆今日俄羅斯提出的其他問題，包括施皮茨實驗室針對OPCW提供毒劑樣本所進行的檢測，是否發現任何俄製諾維喬克（Novichok）神經毒劑或BZ毒劑成分。