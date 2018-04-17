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影／2018普立茲獎揭曉 紐時、紐約客同獲最高殊榮

2018-04-17 13:18聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國新聞界最高榮譽普立茲獎16日揭曉，揭露好萊塢大亨哈維．溫斯坦(Harvey Weinstein)涉嫌性騷擾與性侵的「紐約時報」與「紐約客」雜誌共同獲得最高殊榮的公共服務獎。

主辦單位讚揚「紐約時報」記者坎特（Jodi Kantor）和圖伊（Megan Twohey）帶領的團隊，以及「紐約客」雜誌供稿人法羅(Ronan Farrow )揭發「權勢性侵色魔」的衝擊性報導，促使超過100名受害女性出面控訴，不僅拉垮溫斯坦的影業帝國、讓他身敗名裂還官司纏身，更催生#MeToo運動，導致美國國內外的各界都有位高權重的男士為此黯然下台。

調查報導獎則是頒給「華盛頓郵報」，以獎勵他們揭露共和黨籍前阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾(Roy Moore)多年前涉及不當性行為的往事。「華盛頓郵報」與「紐約時報」還以深入持續追蹤俄羅斯干預2016年總統大選以及川普競選陣營通俄門疑雲而獲頒全國報導獎。

路透社以持續追蹤菲律賓總統杜特蒂發起的毒品戰爭中，警方的殘酷殺戮行動而獲頒國際報導獎，並以羅興亞難民危機獲頒特寫攝影獎。美國地方性媒體得主包括加州聖塔羅沙(santa Rosa)「新聞民主報」(The Press Democrat)以報導加州野火贏得突發新聞報導獎，「亞歷桑納共和報」(The Arizona Republic)與「今日美國新聞網」(USA Today Network)以美國總統川普在美墨邊境築牆的系列報導贏得解釋新聞報導獎，「辛辛那提問詢報」(The Cincinnati Enquirer)則以毒品海洛因泛濫危機對當地社區影響而獲頒地方新聞報導獎。

1943年創立後一直是古典樂與爵士樂界天下的普立茲音樂獎，今年則是打破慣例，首度頒給饒舌歌手拉瑪(Kendrick Lamar)的專輯「該死」(Damn)，30歲的拉瑪也是第一位獲得普立茲獎的流行歌手。

「辛辛那提問詢報」編輯部16日因該報針對毒品海洛因泛濫危機對當地社區影響的「海洛...
「辛辛那提問詢報」編輯部16日因該報針對毒品海洛因泛濫危機對當地社區影響的「海洛因七日間」(Seven Days of Heroin)報導贏得普立茲地方新聞報導獎而歡聲雷動。美聯
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紐約時報普立茲獎華盛頓郵報

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