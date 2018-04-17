安倍今啟程訪美 可能拋經貿對話新框架

2018-04-17 06:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三今日將啟程飛往美國。日方可能在美日峰會時拋出磋商經貿議題的新對話框架。

共同社報導，美日之間已有副首相兼財務相麻生太郎、美國副總統彭斯負責的美日經濟對話，但日方有意另起框架推動美國重返TPP之路。

日本政府人士透露，新框架設想的是日方由一直以來負責TPP談判的經濟再生擔當相茂木敏充、美方由美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）擔綱。美日峰會時，美國總統川普可能會要求糾正對日貿易逆差，也無法排除其提出啟動自由貿易協定（FTA）談判的可能性，是否會同意設置新框架和如何設定具體議題尚是未知數。

此外，兩天會談中，安倍擬就美國的鋼鐵和鋁產品進口限制要求把日本排除在對象之外；著眼於今後南北、美朝峰會，雙方將商討北韓問題應對方針，安倍將向川普請求在美朝峰會時提及北韓綁架日本人問題，並就敘利亞局勢交換意見。