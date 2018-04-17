俄稱 化武攻擊調查人員18日抵度瑪

2018-04-17 05:18 中央社 海牙16日綜合外電報導



俄羅斯國防部官員基里洛夫今天在荷蘭海牙的記者會中說，禁止化學武器組織（OPCW）的一些專家可望在18日抵達敘利亞度瑪鎮（Douma），以調查被指為毒氣攻擊的事件。

基里洛夫（Igor Kirillov）在海牙俄羅斯大使館的記者會中說：「明天（17日）聯合國安全機構．．．將測試路線，至於週三（18日）則是我們計畫中禁化武組織專家們抵達的時間。」

他解釋道，通往度瑪鎮的道路還在掃雷中。

美國指控俄羅斯，阻撓這些檢查人員前往度瑪鎮的疑似毒氣攻擊地點；並說，俄國或敘利亞當局恐怕已擺弄過現場證據。