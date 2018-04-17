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防化武使用正常化 英相宣告決心

2018-04-17 02:40中央社 倫敦16日綜合外電報導

英國首相梅伊在答覆國會議員有關她批准對敘利亞發動空襲的決定時說，英國決心要防止化學武器使用正常化。

議員質詢，一旦查明敘利亞境內的確使用了化武，她是否可能下令再度發動空襲？梅伊答稱：「誰都不該懷疑，我們有決心確保化武使用正常化的情況不致出現。」

梅伊空襲敘利亞

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