日首相安倍會見王毅 商討朝鮮半島形勢
4月16日，日本首相安倍晉三在東京會見中共國務委員兼外交部長王毅。王毅稱，希望實現中日經貿關係在新起點上提質升級。雙方就朝鮮半島形勢等地區問題交換了看法。
據中共外交部網站，王毅表示，中日互為重要鄰國。近年來兩國關係歷經波折，各領域交流合作受到影響。首相去年以來多次就改善中日關係發出積極資訊，中方對此予以重視。希望在雙方共同努力下，此次應邀訪日能够成為兩國關係重回正常軌道的重要一步。中日關係改善勢頭來之不易，值得珍惜。只要把中日關係改善好、穩定住，雙方就可以開展更密切的交往和更廣泛的合作，這符合兩國人民和地區各國的共同利益。為此，要嚴格遵循中日四個政治檔案確定的各項原則，妥善處理涉及兩國關係政治基礎的敏感問題，把互為合作夥伴、互不構成威脅的共識落到實處，並使之成為日本社會各界的共識。要挖掘經貿合作新動能，實現中日經貿關係在新起點上提質升級。
中方重視首相就「一帶一路」建設作出的積極表態，日方參與共建「一帶一路」將為中日經濟合作開闢新的空間。中國願同日方探討參與的適當管道和具體途徑。雙方要加強溝通協調，反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系，構建開放型世界經濟。
安倍晉三表示，日方高度重視和中國關係，願以日中和平友好條約締結40周年為契機推動兩國關係全面改善，實現高層交往，在戰略互惠關係框架下開展更廣泛的合作。日方高度關注習近平主席在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上宣佈的中國擴大開放新舉措，相信將有利於促進日中經濟關係。十分期待並歡迎李克强總理赴日本出席中日韓領導人會議並正式訪問日本。期待「一帶一路」建設能够有利於地區經濟的恢復和發展。日本同樣重視世界貿易組織規則，主張按世貿組織規則處理經貿問題。
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