日首相安倍會見王毅 商討朝鮮半島形勢

2018-04-16 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



4月16日，日本首相安倍晉三在東京會見中共國務委員兼外交部長王毅。王毅稱，希望實現中日經貿關係在新起點上提質升級。雙方就朝鮮半島形勢等地區問題交換了看法。

據中共外交部網站，王毅表示，中日互為重要鄰國。近年來兩國關係歷經波折，各領域交流合作受到影響。首相去年以來多次就改善中日關係發出積極資訊，中方對此予以重視。希望在雙方共同努力下，此次應邀訪日能够成為兩國關係重回正常軌道的重要一步。中日關係改善勢頭來之不易，值得珍惜。只要把中日關係改善好、穩定住，雙方就可以開展更密切的交往和更廣泛的合作，這符合兩國人民和地區各國的共同利益。為此，要嚴格遵循中日四個政治檔案確定的各項原則，妥善處理涉及兩國關係政治基礎的敏感問題，把互為合作夥伴、互不構成威脅的共識落到實處，並使之成為日本社會各界的共識。要挖掘經貿合作新動能，實現中日經貿關係在新起點上提質升級。

中方重視首相就「一帶一路」建設作出的積極表態，日方參與共建「一帶一路」將為中日經濟合作開闢新的空間。中國願同日方探討參與的適當管道和具體途徑。雙方要加強溝通協調，反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系，構建開放型世界經濟。