貿易戰逼近 王毅、安倍：暫時不爭東海主權

2018-04-16 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



中國大陸國務委員兼外交部長王毅16日在東京與日本首相安倍晉三會面，雙方都確認讓東海成為和平之海的重要性，此外，安倍對外界認為是大陸擴展影響力的手段「一帶一路」表達正面立場。美聯社報導，亞洲最大的兩個經濟體大陸和日本業已試圖改善關係，現在兩國同樣被美國貿易戰陰影籠罩，更想合作。

安倍對王毅說，希望大陸國務院總理李克強下月訪問日本會是「在多個領域發展日中戰略互惠關係的機會」。王毅則回應，希望此次訪日能成為兩國關係重回正常軌道的重要一步。

南華早報引述日本外務部聲明報導，安倍和王毅都確認，日本和大陸讓東海成為「和平、合作和友誼之海」的重要性。雙方在東海有主權爭端。

安倍表示，期待「一帶一路」有利於地區經濟恢復與發展。王毅則說，大陸珍惜日本對「一帶一路」的正面立場。大陸國家主席習近平推動一帶一路計畫，被認為企圖擴展地緣政治影響力。

根據大陸外交部的聲明，王毅表示，要妥善處理涉及兩國關係政治基礎的敏感問題，落實「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識。

王毅指出，中日雙方要加強溝通協調，反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系，構建開放型世界經濟。安倍則表示，日本同樣重視世界貿易組織規則，主張按世貿組織規則處理經貿問題。

王毅16日稍早與日本外相河野太郎在東京共同主持第四次「中日經濟高層對話」，出席者包括日本財務大臣麻生太郎和大陸財政部長劉昆。河野太郎說，日本可能和大陸就「一帶一路」計畫進行合作，「日本和中國在一帶一路各項計畫進行合作的可能性頗高，會就個案考量，條件是個案符合國際標準」。