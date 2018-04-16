親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

貿易戰逼近 王毅、安倍：暫時不爭東海主權

2018-04-16 23:19聯合報 記者李京倫╱即時報導

中國大陸國務委員兼外交部長王毅16日在東京與日本首相安倍晉三會面，雙方都確認讓東海成為和平之海的重要性，此外，安倍對外界認為是大陸擴展影響力的手段「一帶一路」表達正面立場。美聯社報導，亞洲最大的兩個經濟體大陸和日本業已試圖改善關係，現在兩國同樣被美國貿易戰陰影籠罩，更想合作。

安倍對王毅說，希望大陸國務院總理李克強下月訪問日本會是「在多個領域發展日中戰略互惠關係的機會」。王毅則回應，希望此次訪日能成為兩國關係重回正常軌道的重要一步。

南華早報引述日本外務部聲明報導，安倍和王毅都確認，日本和大陸讓東海成為「和平、合作和友誼之海」的重要性。雙方在東海有主權爭端。

安倍表示，期待「一帶一路」有利於地區經濟恢復與發展。王毅則說，大陸珍惜日本對「一帶一路」的正面立場。大陸國家主席習近平推動一帶一路計畫，被認為企圖擴展地緣政治影響力。

根據大陸外交部的聲明，王毅表示，要妥善處理涉及兩國關係政治基礎的敏感問題，落實「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識。

王毅指出，中日雙方要加強溝通協調，反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的全球自由貿易體系，構建開放型世界經濟。安倍則表示，日本同樣重視世界貿易組織規則，主張按世貿組織規則處理經貿問題。

王毅16日稍早與日本外相河野太郎在東京共同主持第四次「中日經濟高層對話」，出席者包括日本財務大臣麻生太郎和大陸財政部長劉昆。河野太郎說，日本可能和大陸就「一帶一路」計畫進行合作，「日本和中國在一帶一路各項計畫進行合作的可能性頗高，會就個案考量，條件是個案符合國際標準」。

美國總統川普對大陸和日本進口鋼鋁都課徵關稅，並要求兩國對美國商品開放市場。安倍將在17日訪問美國，和川普會面。

日本首相安倍晉三（右）16日在官邸與大陸國務委員兼外交部長王毅（左）會面。（法新...
日本首相安倍晉三（右）16日在官邸與大陸國務委員兼外交部長王毅（左）會面。（法新社）
分享

王毅一帶一路川普

相關新聞

民憤難消 大韓航空「水瓶門」主角趙顯玟被停職

2018-04-16 22:42

奧地利「鬍子歌后」的受迫告白：我是HIV帶原者

2018-04-16 20:09

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

2018-04-16 16:38

影／大韓航空千金飆罵員工髒話 錄音檔流出成「國際笑話」

2018-04-16 11:39

日外相：中日同意習近平和安倍互訪 新華社未證實

2018-04-16 13:51

廣告狂人的黯淡黃昏：WPP集團創辦人索瑞爾下台

2018-04-16 12:35

兩韓籌備歷史峰會 金正恩將踏南韓土地

2018-04-16 14:53

二戰駭人731部隊 日學者擬公布成員名單

2018-04-16 22:28

安倍晉三會見王毅 同稱願日中關係回正軌

2018-04-16 22:22

「世越號」沉船4周年 南韓訂4月16日為國民安全日

2018-04-16 20:10

川安會在即 焦點鎖定貿易及北韓問題

2018-04-16 20:02

醜聞不斷！韓航千金砸水瓶事件 韓人憤怒要求公司改名

2018-04-16 18:15

德島阿波舞祭鬧雙包 市府、觀協對立加深

2018-04-16 16:49

前日相小泉：安倍可能6月下台

2018-04-16 13:56

日媒：黨魁人氣度 石破首度勝安倍

2018-04-16 12:12

南韓宣布 兩韓峰會口號為「和平，一個新開端」

2018-04-16 10:26

蒙特內哥羅總統大選 親西方前總理勝出

2018-04-16 09:49

王毅訪日 鋪路中日韓峰會

2018-04-15 23:43

快成朝核局外人 安倍訪美會川普

2018-04-15 23:43

安倍內閣支持率37% 創二次執政次低紀錄

2018-04-15 23:43

金正恩親自款待習心腹 中朝關係明顯加溫

2018-04-15 23:43

美英法攻敘化武設施　BBC：對美處理北韓有借鑑意義

2018-04-15 23:17

習近平特使領教金正恩的忽冷忽熱 如洗三溫暖

2018-04-15 22:46

連任難！安倍內閣3成7支持率 創二次執政來次低紀錄

2018-04-15 22:14

日外相會王毅 盼加強合作促北韓非核化

2018-04-15 22:13

俄國和西方日益疏遠 德國總統表達憂心

2018-04-15 22:01

北韓要求非核階段性措施 安倍會川普擬確認拒絕

2018-04-15 20:54

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

南韓前總統朴槿惠萬念俱灰 1審判24年放棄上訴

2018-04-16 16:38

影／大韓航空千金飆罵員工髒話 錄音檔流出成「國際笑話」

2018-04-16 11:39

邊開邊睡4分鐘到站未停 新幹線駕駛：開到睡著

2018-04-16 17:35

影／2非裔男借廁所未消費 星巴克報警逮捕引眾怒

2018-04-16 14:04

台積電ADR上周五大跌 原因可能出在蘋果…

2018-04-16 08:29

與川普隔空對罵 FBI前局長柯米：川普把女人看成肉

2018-04-16 11:18

前美國第一夫人芭芭拉布希健康日益惡化

2018-04-16 03:09

影／美國非裔男在店內等人沒消費 星巴克店員報警逮人

2018-04-16 13:13

醜聞不斷！韓航千金砸水瓶事件 韓人憤怒要求公司改名

2018-04-16 18:15

川普轟敘為什麼那麼節制？ 原來跟新國安團隊磨合有關

2018-04-16 11:04

白宮打臉馬克宏：川普要美軍盡快撤出敘利亞

2018-04-16 09:53

佯攻戰術建功 騙過敘國耳目

2018-04-15 23:48

金正恩親自款待習心腹 中朝關係明顯加溫

2018-04-15 23:43

美重返TPP？澳洲潑冷水…

2018-04-16 00:23

道歉無誠意 工會要求大韓航空二千金辭董事

2018-04-16 18:15

俄警告西方 若再攻擊敘將釀全球混亂

2018-04-16 11:57

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-16 09:09

為什麼美聯軍轟敘市場淡定 油價不動美股期指上漲？

2018-04-16 07:18

民憤難消 大韓航空「水瓶門」主角趙顯玟被停職

2018-04-16 22:42

iPhone銷量減ASP反升 蘋果訂價策略有玄機

2018-04-16 10:12

敘化武攻擊倖存者首受訪：就像瞬間把體內東西都抽出來

2018-04-16 09:38

法總統馬克宏邀功：我說服了川普將美軍續留敘利亞

2018-04-16 08:17

美國南卡監獄犯人打架8小時 7死17傷

2018-04-16 19:22

臉書風波…一個吹哨者的反思

2018-04-16 01:38

影／玩具廚房真能做菜 40道迷你土耳其料理端上桌

2018-04-16 08:25

前日相小泉：安倍可能6月下台

2018-04-16 13:56

中國首度點名美英法 反對攻擊敘利亞

2018-04-16 19:51

快成朝核局外人 安倍訪美會川普

2018-04-15 23:43

桑柏格危機處理…矯情

2018-04-16 01:38

三星推高階TV 一台30萬美元

2018-04-16 01:23

俄促譴責盟軍攻敘 聯合國安理會否決

2018-04-15 23:48

日外相：中日同意習近平和安倍互訪 新華社未證實

2018-04-16 13:51

美國空襲目標 為肢解俄羅斯敘利亞聯盟

2018-04-16 15:52

新加坡要限制私宅短租：每年最多90天、一戶最多6人

2018-04-16 12:36

柯米：我寫3位總統 2位是「道德領袖」 1位正巧相反

2018-04-16 14:17

俄勢力伸援 敘恐藉機強化空防

2018-04-15 23:48

兩韓籌備歷史峰會 金正恩將踏南韓土地

2018-04-16 14:53

油價上看80美元 小摩喊進石油資產

2018-04-16 00:30

田徑／教練在風災喪生 激勵他勇奪跨欄金牌　

2018-04-16 14:33

台ADR上周五除日月光外全下跌 台積電大跌2.7%

2018-04-16 06:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top