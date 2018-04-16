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馬克宏親上火線捍衛改革 國鐵罷工不鬆手

2018-04-16 23:07中央社 巴黎16日專電

法國總統馬克宏在法國國家鐵路公司工會展開罷工兩週後，終於親上火線，表達改革到底的意志。但工會強硬派也無意低頭，僵局暫時無解。

馬克宏（Emmanuel Macron）在法國國鐵（SNCF）工會於4月初開始罷工後一直未發言，把捍衛改革政策的第一線交給總理菲力普（Edouard Philippe）和閣員，近日才接連接受兩次電視訪問，語氣雖緩和，但改革國鐵的立場堅定不變。

他先於12日接受法國電視一台（TF1）一小時訪問，重申一定要開放鐵路市場競爭，以及改革鐵路員工地位，新進人員將不再享有特權，但現有員工的權益不受影響。

馬克宏昨天再度接受BFM電視台、RMC廣播電台和網路媒體Mediapart聯合訪問。他說，法國國鐵比起鄰國鐵路公司，表現沒那麼好，過去政府投資不足，未來會逐步負擔國鐵的一部分債務，但無論如何，國鐵必須更加現代化。

國民議會預計17日就國鐵改革案進行初步表決，若國會順利通過全案，相關措施預計於2020年一月實施。

法國國鐵工會採取間歇式罷工，反對政府開放鐵路市場競爭、抗議取消鐵路員工的特權，這些特權相較於一般勞工更為優惠，例如駕駛員最早可於50到52歲退休，一般勞工卻要等到62歲。

到6月28日為止，國鐵工會每週至少罷工兩天，估計每罷工一天，國鐵公司就損失2000萬歐元（約新台幣7億2700萬元）。

馬克宏接連在電視專訪中親自展現改革意志的同時，參與罷工的國鐵員工比例也有些微減少，14日有22.5%工會成員罷工，略少於9日的24.9%。

但法國總工會（CGT）秘書長馬蒂內茲（PhilippeMartinez）說，罷工行動不會減弱，「鐵路員工態度堅定，因為（政府的）現有提議不夠好」，政府只是試圖把乘客權益和國鐵員工放在對立面而已。

法國國鐵的累積債務已達500億歐元左右，馬克宏承諾會逐步負擔部分，但在工會組織中向來屬於強硬派的馬蒂內茲說，政府應該無條件全數負擔。

馬蒂內茲為逼迫政府讓步，揚言不排除把罷工期延長到6月底之後，也就是法國人出遊高峰的暑假時間，但多數民意並未與工會站在一起。

根據法國公眾意見機構（Ifop）替星期日報（JDD）執行的民意調查，54%的受訪民眾認為，國鐵工會沒有正當理由罷工。

法國罷工馬克宏

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