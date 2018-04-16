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英法美領袖擅自襲敘 引3國國會批評聲浪

2018-04-16 22:37中央社 倫敦／華盛頓16日綜合外電報導

英國首相梅伊和法國總統馬克宏發動執政以來首個重大軍事行動，與美國聯手空襲敘利亞後，今天分別面臨自家國會議員怒火；美國國會議員則將就總統作戰權展開辯論。

英國首相梅伊（Theresa May）未經國會同意就空襲敘利亞後，即將到國會進行說明。英國對2003年參與美國領導的伊拉克入侵行動仍記憶猶新，相關議題在國內十分敏感。

法新社報導，英國主要在野黨工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）表示，這場空襲「在法律上引發疑慮」，並要求制定新法，阻止政府在大多數情況下不經國會支持，就發起軍事行動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同樣未諮詢國會就攻擊敘利亞，在國內面臨相似批評。但他昨天接受電視訪談時，出言捍衛這項決定和憲法賦予他的權力。

他說：「人民經由總統大選，民主地將這項權力授予總統。」

馬克宏今天在巴黎一場記者會上也表示，法國依照國際法規行事。

他表示，敘利亞理當遵守2013年的聯合國決議，摧毀國內化學武器庫存，因此，這波攻擊雖然沒有獲得聯合國批准，仍然合法。

美國總統川普昨天則是告訴國會，他下令空襲敘利亞化武設施時，動用的是三軍統帥權力，並堅稱14日的軍事行動符合美國重大國安利益。

「華盛頓時報」（Washington Times）報導，這一主張與政府官員上週給出的理由不同，大概很快就會在國會山莊受到挑戰。美國參議員在空襲發動前，就已準備好就總統軍事職權進行辯論。

民主黨人與共和黨人都表示，是修訂2001年通過的「作戰授權法」（Authorization for the Use ofMilitary Force, AUMF）的時候了。當初就是這項法案賦予時任總統的小布希權力，對蓋達（al Qaeda）與其他國際恐怖組織發動攻擊。

「作戰授權法」而後遭引伸解釋，成為美軍介入索馬利亞、葉門、菲律賓、利比亞事務，並在伊拉克、敘利亞境內與伊斯蘭國（Islamic State）交戰的正當理由。

然而，針對並非國際恐怖組織的敘利亞阿塞德（Assad）政權發起攻擊，跨越了將遭國會仔細審視的界線。

敘利亞空襲英國

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