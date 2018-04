英法美領袖擅自襲敘 引3國國會批評聲浪

2018-04-16 22:37 中央社 倫敦/華盛頓16日綜合外電報導



英國首相梅伊和法國總統馬克宏發動執政以來首個重大軍事行動,與美國聯手空襲敘利亞後,今天分別面臨自家國會議員怒火;美國國會議員則將就總統作戰權展開辯論。

英國首相梅伊(Theresa May)未經國會同意就空襲敘利亞後,即將到國會進行說明。英國對2003年參與美國領導的伊拉克入侵行動仍記憶猶新,相關議題在國內十分敏感。

法新社報導,英國主要在野黨工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)表示,這場空襲「在法律上引發疑慮」,並要求制定新法,阻止政府在大多數情況下不經國會支持,就發起軍事行動。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)同樣未諮詢國會就攻擊敘利亞,在國內面臨相似批評。但他昨天接受電視訪談時,出言捍衛這項決定和憲法賦予他的權力。

他說:「人民經由總統大選,民主地將這項權力授予總統。」

馬克宏今天在巴黎一場記者會上也表示,法國依照國際法規行事。

他表示,敘利亞理當遵守2013年的聯合國決議,摧毀國內化學武器庫存,因此,這波攻擊雖然沒有獲得聯合國批准,仍然合法。

美國總統川普昨天則是告訴國會,他下令空襲敘利亞化武設施時,動用的是三軍統帥權力,並堅稱14日的軍事行動符合美國重大國安利益。

「華盛頓時報」(Washington Times)報導,這一主張與政府官員上週給出的理由不同,大概很快就會在國會山莊受到挑戰。美國參議員在空襲發動前,就已準備好就總統軍事職權進行辯論。

民主黨人與共和黨人都表示,是修訂2001年通過的「作戰授權法」(Authorization for the Use ofMilitary Force, AUMF)的時候了。當初就是這項法案賦予時任總統的小布希權力,對蓋達(al Qaeda)與其他國際恐怖組織發動攻擊。

「作戰授權法」而後遭引伸解釋,成為美軍介入索馬利亞、葉門、菲律賓、利比亞事務,並在伊拉克、敘利亞境內與伊斯蘭國(Islamic State)交戰的正當理由。

然而,針對並非國際恐怖組織的敘利亞阿塞德(Assad)政權發起攻擊,跨越了將遭國會仔細審視的界線。