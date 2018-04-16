「世越號」沉船4周年 南韓訂4月16日為國民安全日

2018-04-16 20:10 中央社 首爾16日電



4月16日是「世越號」沉船事故發生4周年的日子。歐新社 分享 facebook

南韓總統文在寅指出，今天是「世越號」沉船事故發生4周年的日子，也是國民安全日，打造安全國家才是對「世越號」遇難者的真正追悼。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅下午在青瓦台主持首席秘書和助理會議時，做上述表示。

文在寅說，將4月16日指定為國民安全日的目的是讓全體國民牢記「世越號」的遇難學生，向他們表示沉痛的哀悼和深深歉意，以期兌現打造安全國家的承諾。

他說，近期民意調查結果顯示，51%的韓國人認為「世越號」沉船事故後，國家災害應對體系並沒有太大的改變。政府將在5月「國家安全大檢測」報告出爐後，根據報告的結果綜合研討各種問題，提出能得到民眾認可的改善方案。

4年前發生的「世越號」沉船事件震驚南韓社會。總重6825噸的世越號輪船2014年4月從仁川港出發前往濟州島，船上載有476人，包含325名京畿道安山市檀園高中二年級學生，途中在全羅南道珍島郡海域發生沉船事故。

船難發生時，許多旅客被漁船和商船救起，有目擊證人指稱，官方搜救隊抵達後，第一時間僅在周邊徘徊等待上級指示，並未即時救援，引起公憤。

這起船難共造成304人死亡、172人受傷，5人失蹤，死者大多是學生。

由於時任南韓總統的朴槿惠有7個半小時無作為，南韓政府未能在黃金時刻採取緊急救援行動，遭到輿論攻訐，最終衍生朴槿惠被國會表決罷免及憲法法院審理罷黜總統職權，並在閨蜜干政風波下而身陷囹圄。