川安會在即 焦點鎖定貿易及北韓問題

2018-04-16 20:02 中央社 東京16日綜合外電報導



美國總統川普（左）與日本首相安倍晉三（右）。 美聯社 分享 facebook

日本首相安倍晉三明天啟程前往美國訪問，將與美國總統川普舉行會談，焦點鎖定在因應北韓的對策與貿易問題。

日本「時事社」報導，安倍將訪問美國佛羅里達州，於當地時間17、18日與川普在南佛州西棕櫚灘市的川普私人會所舉行會談。

為因應川普將與北韓最高領導人金正恩於5月或6月初舉行會談，安倍這次訪美，將和川普討論讓北韓非核化的對策以及日本人遭北韓綁架的議題。此外，安倍也將針對美國是否重返跨太平洋夥伴協定（TPP）交換意見。

這次將是安倍與川普第6次舉行高峰會。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天在例行記者會上表示，高峰會上將探討針對北韓問題的合作、自由貿易的重要性等。

報導說，在川普與金正恩會談之前，美日雙方將再次確認促使北韓完全且不可逆的廢核立場，切磋出因應之道。安倍希望「川金會」時，美國不要輕易地在核武問題上妥協。另外，在日本人遭北韓綁架的問題上，盼美國協助日本。

有關通商的議題，川普已要求貿易顧問研究重新加入TPP的可能性。安倍將勸美國早日重返TPP。此外，上個月，川普對鋼鐵和鋁產品進口實施限制措施，日本未獲豁免，安倍希望與川普洽談讓日本獲得豁免一事。

這次的「川安會」，川普可能提及TPP的重新談判，以及洽談簽署美日自由貿易協定（FTA）的問題，安倍將審慎以對。