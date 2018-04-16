家暴險送命也不能離 菲婦女盼離婚合法化

2018-04-16 14:18 中央社 馬尼拉16日綜合外電報導



以信奉天主教為主的菲律賓是除梵蒂岡外，另一沒有離婚法的國家，即使遭家暴險送命的婦女也難以離婚，而困在悲慘的婚姻中。菲國女性殷切期盼國會通過法案，讓離婚合法化。

28歲的達多（Krista Dador）婚後遭丈夫拳腳相向，差一點喪命，分居8年來，從未從丈夫身上得到任何金錢上的援助。訴求婚姻無效的高昂費用，迫使她考慮到中東幫傭，把兩個小孩留在家鄉給母親照顧。

在菲國東南部奎松市幫鄰居洗衣維生的達多說：「有時候，我想結束這一切。這是我要冒的風險。因為我失學，所以希望我的孩子上學受教育，我也想賺錢支付訴求婚姻無效的費用。」

菲國眾議院上月不顧總統和主教的反對，通過一項法律允許解除婚姻，朝離婚合法化邁進。

社會運動人士表示，即使成千上萬的菲國婦女想結束失敗的婚姻，擺脫家暴，眾院上月通過的法案在參議院可能還是無法取得足夠的支持。

菲國民眾唯一能結束不愉快婚姻的方式，只有合法的分居，但不得再婚，或者在民事上訴求婚姻無效。

然而訴求婚姻無效只限於少數理由，像是心智喪失或感染性病。家暴和出軌等原因都不在包含在內。

達多告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation）：「即使我差點被先生打死，還是得說服庭上為什麼要解除婚姻。過程太過冗長。」

菲國只有穆斯林可以根據穆斯林家庭法尋求離婚。穆斯林占菲律賓人口10%。

律師巴迪亞（Clara Rita Padilla）說，向她求助女性的故事通常都很類似，從婚姻家暴到漫長的法律程序。

她說：「在很多女性訴求（婚姻）無效的案例中，由於不是共同決定，丈夫往往不配合，而耗上數年的時間。」巴迪亞是提倡女性權利團體EnGendeRights的主管。

總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）雖和妻子分居，但他以小孩的福祉為由，反對離婚合法化。

勢力龐大的菲國天主教教會則表示，政府永遠不該讓離婚成為選項，而是要以其他法律來遏止家暴。

菲律賓天主教主教會議（Catholic Bishops'Conference of the Philippines）的官員說：「我們教誨（信徒），婚姻誓約一旦締結，永不得撕毀。仳離若變得容易，將無助維繫和捍衛婚姻。」

擔任記者的卡圭朗根（Mar-Vic Cagurangan）說，她日以繼夜工作，籌錢支付訴求婚姻無效費用2000美元（約新台幣5萬8964元），還有兩個小孩的學費。根據世界銀行（WB），菲國年平均所得只略高於3500美元（約新台幣10萬3187元）。

卡圭朗根說，為了讓案件加速審理，還得向法院職員行賄，每次庭訊付96美元（約新台幣2830元）。

現在和交往7年的男友同居的卡圭朗根說：「因為我想換取自由身，被迫付給他們更多。」