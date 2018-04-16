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黯然消魂這一碗 台酒最賣的竟不是酒…

敘化武攻擊倖存者首受訪：就像瞬間把體內東西都抽出來

2018-04-16 09:38聯合報 記者許祖菱╱即時報導

敘利亞阿爾博（al-Bol）難民營內有數百名度瑪鎮化武攻擊倖存者。其中一名女子烏姆努爾（Umm Nour）回想起7日化武攻擊情景仍餘悸猶存，「有人大喊著有毒氣。我感覺到喉嚨緊縮，腳步顛簸，就像瞬間有人把我體內所有東西都抽了出來。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去六年敘國政府與反抗軍在度瑪鎮衝突不斷，許多當地居民陸續因空襲、化武攻擊、桶裝炸彈攻擊喪命。烏姆努爾提到自己一對七歲雙胞胎女兒，「她們的生命經歷過那些，還會知道什麼是純真或善良嗎？她們觸目所及只有鮮血、遺體還有傷患。」

烏姆努爾和女兒上周撤離度瑪鎮，過去四個月來她們都住在一間地下室。化武攻擊發生時，她聽見有大砲或飛彈撞擊建築物。隨後她忍受身體不適，盡全力拉著女兒手臂衝上四樓。她說：「有些化學武器打到較低樓層，其他則擊中較高樓層。」

另外一名倖存女子瑪拉克（Malak）在化武攻擊發生時，也正躲在地下室。她提到：「當毒氣來襲時我們都吐了出來。我的嘴裡全是痰，而且無法抑止的咳嗽。我們前往診所，那裡有人給我們進水和供給我們氧氣。」

烏姆努爾的雙胞胎女兒曾表示，她們長大後想要成為醫生，這樣她們才能拯救更多受傷的孩子。烏姆努爾提到：「她會跟娃娃說話，告訴它可能會感覺呼吸困難，但它可以安全躲過空襲。」

烏姆努爾說：「阿塞德政權對我們所做的事是一場罪行，得要有人阻止他。但最重要的事，是再也不要有平民因此受傷了。沒有人應該遭遇我們所經歷過的事，這件事要透過政治方法解決。」

度瑪鎮民眾普遍認為，當地一連串襲擊是廣泛政治遊戲一部分。沒有任何一方有意圖要終止或緩解他們遭受的痛苦。

烏姆努爾和她的一對七歲雙胞胎女兒，是度馬鎮7日化武攻擊中倖存者。（翻攝CNN）
烏姆努爾和她的一對七歲雙胞胎女兒，是度馬鎮7日化武攻擊中倖存者。（翻攝CNN）
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烏姆努爾和她的一對七歲雙胞胎女兒，是度馬鎮7日化武攻擊中倖存者。（翻攝CNN）
烏姆努爾和她的一對七歲雙胞胎女兒，是度馬鎮7日化武攻擊中倖存者。（翻攝CNN）
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空襲敘利亞

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