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美駐聯合國大使：美將對俄實施新制裁

2018-04-16 01:49中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國駐聯合國大使海利今天表示，有鑑於俄國的敘利亞盟友據信進行化武攻擊，美國將對俄國實施新的制裁，目標鎖定向敘國政權提供化武相關設備與其他物資的企業。

法新社報導，海利（Nikki Haley）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Facethe Nation）訪問表示，財政部長梅努欽（StevenMnuchin）將於16日宣布對俄國的新制裁。

哥倫比亞聯合國敘利亞

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