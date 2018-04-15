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嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

習近平特使領教金正恩的忽冷忽熱 如洗三溫暖

2018-04-15 22:46聯合報 記者李京倫╱即時報導

北韓朝中社15日報導，北韓領導人、勞動黨委員長金正恩14日在平壤會見到訪的中共中央對外聯絡部部長宋濤，並設宴款待隨行的中國大陸藝術團。這次宋濤不但獲金正恩親自設宴招待，北韓多名重要人物也觀看藝術團演出，與去年11月宋濤訪北韓未獲金正恩接見相比，待遇可謂天壤之別。這是中國大陸與北韓關係明顯改善的最新跡象。

宋濤去年11月以中共總書記習近平特使身分訪問北韓，向北韓通報中共十九大情況，但在四天平壤之行中一直沒有見到金正恩，這一明顯的冷落凸顯了大陸與北韓在北韓核問題上的嚴重歧見。

金正恩14日對宋濤表示，希望全面加強兩黨兩國各個領域的交流合作，學習中方經驗。宋濤表示願與朝方一道，落實兩黨最高領導人重要共識，為推動新時期中朝關係不斷發展、增進兩國人民福祉、維護半島和平穩定作出貢獻。朝中社的報導沒有提及兩人是否談到去核化問題。

金正恩不但與宋濤進行正式會晤，當晚還與夫人李雪主設宴款待隨行的大陸藝術團。藝術團14日下午在北韓萬壽台藝術劇場演出，李雪主出席觀賞由中央芭蕾舞團演出的芭蕾舞劇「吉賽兒」（Giselle），金正恩則未出席。

朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央副委員長、組織指導部部長崔龍海，勞動黨中央副委員長金英哲，金正恩胞妹、勞動黨中央第一副部長金與正都觀看演出，並出席晚宴。

宋濤此行是為參加北韓開國領袖金日成106歲冥誕紀念活動。北韓將金日成冥誕4月15日定為太陽節。

金正恩（左）14日在平壤款待宋濤（右）。路透
金正恩（左）14日在平壤款待宋濤（右）。路透
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北韓金正恩勞動黨

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