親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

嘉義阿里山晚間發生地震 規模4.0

日外相會王毅 盼加強合作促北韓非核化

2018-04-15 22:13中央社 東京15日綜合外電報導

日本外務大臣河野太郎今天與到訪的中國外交部長王毅會面時表示，為達成北韓非核化，兩國必須更緊密合作。王毅則表示，此行是回應日方釋出的善意，盼有助改善兩國關係。

王毅今天抵達日本訪問，明天將與河野太郎主持召開第4次中日經濟高層對話，恢復停滯7年多的雙邊經濟對話，並為5月中日韓領導人會議作準備。

法新社報導，王毅這回訪日，被形容為改善中日間冰冷關係的重大一步。另一方面，眼見國際間就北韓問題展開一連串外交行動，東京也想辦法不被排除在外。

路透社報導，王毅訪日時間點，在南北韓領袖本月稍晚舉行高峰會，以及北韓領導人金正恩和美國總統川普會面之前。川金會將聚焦終結平壤研發核武和彈道飛彈引發的對峙。

河野太郎今年稍早已正式訪問北京，王毅的訪問則是9年來中國外長首度在雙邊架構之下訪日。在此之前，日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平已雙雙承諾，將調整亞洲兩大經濟體之間時而緊張的關係。

河野太郎在東京的外務省飯倉公館與王毅會面時表示：「我要將（王毅到訪）視為我們努力改善日中關係邁出重大一步。…我們盼加強合作，朝日中共同目標邁進，也就是確立北韓完全、不可逆轉且真正的非核化。」

王毅則說，他的到訪是對日本釋出的積極態度所做的回應。他表示：「去年以來，日本對中國釋出正面訊息並展現友善態度。」

王毅曾在日本擔任外交官8年，包括3年駐日大使。他說：「我們也面臨一些複雜和敏感的議題。但在與日本共同努力之下，…我們希望讓中日關係回到持久且正常發展的道路上。」

日本外務大臣河野太郎今天與到訪的中國外交部長王毅會面時表示，為達成北韓非核化，兩...
日本外務大臣河野太郎今天與到訪的中國外交部長王毅會面時表示，為達成北韓非核化，兩國必須更緊密合作。王毅則表示，此行是回應日方釋出的善意，盼有助改善兩國關係。路透社
分享

王毅北韓東京

相關新聞

連任難！安倍內閣3成7支持率 創二次執政來次低紀錄

2018-04-15 22:14

習近平特使領教金正恩的忽冷忽熱 如洗三溫暖

2018-04-15 22:46

俄國和西方日益疏遠 德國總統表達憂心

2018-04-15 22:01

北韓要求非核階段性措施 安倍會川普擬確認拒絕

2018-04-15 20:54

金日成冥誕 北韓低調紀念未再耀武揚威

2018-04-15 19:34

台女遭性侵案 泰國法院18日開庭

2018-04-15 19:24

不光核武 北韓另一個「致命武器」即將引爆

2018-04-15 19:11

影／澳洲「死亡醫生」 推安樂死膠囊

2018-04-15 19:03

影／「自願死亡症」 瑞典難民兒童數百人陷昏迷

2018-04-15 18:09

曼德拉前妻舉殯 4萬人送行

2018-04-15 16:36

日男遊沖繩染麻疹 又搭新幹線回名古屋…

2018-04-15 14:14

被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存

2018-04-15 13:43

台女在泰按摩遭性侵 27歲男嫌坦承犯案

2018-04-15 13:12

雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰

2018-04-15 12:27

從台灣到加拿大 安寧護理師殷立潔無悔志業

2018-04-15 11:13

宋濤率團訪北韓 金正恩設宴款待

2018-04-15 11:05

馬利北部法國及聯合國基地遇襲 1死20餘傷

2018-04-15 08:36

川普將在佛州會安倍 聚焦北韓議題

2018-04-14 23:57

英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25

三萬人遊行要安倍下台 前日相小泉：安倍三連任難

2018-04-14 22:00

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

地中海2艘驅逐艦是幌子 美用瞞天過海計空襲敘利亞

2018-04-15 09:39

台女在泰按摩遭性侵 27歲男嫌坦承犯案

2018-04-15 13:12

要怪川普？ 美元走醉步 外匯交易員嘆這行飯難吃

2018-04-14 23:36

不光核武 北韓另一個「致命武器」即將引爆

2018-04-15 19:11

華郵：台灣人才外流 大陸招賢納士

2018-04-15 17:38

美國總統禁說的名句語錄 川普「任務完成」犯了大忌

2018-04-15 10:29

日男遊沖繩染麻疹 又搭新幹線回名古屋…

2018-04-15 14:14

川普真要打貿易戰？ 紐時：大陸領導層感到迷茫

2018-04-15 10:37

敘利亞遭空襲 油金價急漲

2018-04-15 00:28

轟炸沒傷到俄軍 美精準算計

2018-04-14 23:42

英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25

美公布影像 聯軍「精準」空襲敘國3目標

2018-04-15 12:58

紐時：台灣取代香港！ 崛起成亞洲言論自由新堡壘

2018-04-15 12:22

敘國空防嚴密 開啟戰爭新時代

2018-04-14 23:55

敘俄稱攔截擊落多枚飛彈 美回嗆一枚都沒攔截到

2018-04-15 11:36

雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰

2018-04-15 12:27

日本海域發現稀土 專家：開採恐不易

2018-04-15 14:53

宋濤率團訪北韓 金正恩設宴款待

2018-04-15 11:05

敘利亞軍方宣布 全面掌控東古塔區

2018-04-15 08:42

瞞天過海欺敵奏效？美軍亮出轟敘戰果

2018-04-15 13:13

特斯拉生產慢...怪過度自動化

2018-04-15 01:02

俄起草譴責空襲敘決議案 UN安理會未通過

2018-04-15 04:47

被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存

2018-04-15 13:43

矽谷富豪發起公投 想將加州「一分為三」

2018-04-15 13:53

川普早想動手 2個原因讓他延後用武

2018-04-14 23:46

敘利亞反抗軍：阿薩德不除 聯軍空襲只是鬧劇

2018-04-15 13:40

外資看後市 兩種可能

2018-04-15 00:30

影／「自願死亡症」 瑞典難民兒童數百人陷昏迷

2018-04-15 18:09

美歐襲敘 中國重申反對用武 學者：低調持續支持俄路線

2018-04-15 14:06

重談TPP讓美回鍋 澳洲：締約國沒興趣

2018-04-15 11:58

擺脫西亞油價控制 中印想結「石油同盟」

2018-04-15 14:29

經費不斷超支 加州高鐵建設陷錢坑

2018-04-14 23:42

美國2艘軍艦當幌子 彈襲敘利亞猝不及防

2018-04-15 20:08

梅伊、馬克宏首次出擊 美英法空襲行動總整理

2018-04-15 04:47

星期人物／鷹派波頓不上戰場 卻最愛喊打

2018-04-14 23:53

美債殖利率…透露經濟隱憂

2018-04-15 01:02

美英法空襲敘利亞 川普：完美執行 任務完成

2018-04-14 23:39

英參與空襲未經議會同意 英相梅伊被罵跟著川普走

2018-04-15 13:20

女星選州長 民調差現任三倍

2018-04-15 13:24

馬利北部法國及聯合國基地遇襲 1死20餘傷

2018-04-15 08:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top