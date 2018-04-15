日外相會王毅 盼加強合作促北韓非核化

2018-04-15 22:13 中央社 東京15日綜合外電報導



日本外務大臣河野太郎今天與到訪的中國外交部長王毅會面時表示，為達成北韓非核化，兩國必須更緊密合作。王毅則表示，此行是回應日方釋出的善意，盼有助改善兩國關係。

王毅今天抵達日本訪問，明天將與河野太郎主持召開第4次中日經濟高層對話，恢復停滯7年多的雙邊經濟對話，並為5月中日韓領導人會議作準備。

法新社報導，王毅這回訪日，被形容為改善中日間冰冷關係的重大一步。另一方面，眼見國際間就北韓問題展開一連串外交行動，東京也想辦法不被排除在外。

路透社報導，王毅訪日時間點，在南北韓領袖本月稍晚舉行高峰會，以及北韓領導人金正恩和美國總統川普會面之前。川金會將聚焦終結平壤研發核武和彈道飛彈引發的對峙。

河野太郎今年稍早已正式訪問北京，王毅的訪問則是9年來中國外長首度在雙邊架構之下訪日。在此之前，日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平已雙雙承諾，將調整亞洲兩大經濟體之間時而緊張的關係。

河野太郎在東京的外務省飯倉公館與王毅會面時表示：「我要將（王毅到訪）視為我們努力改善日中關係邁出重大一步。…我們盼加強合作，朝日中共同目標邁進，也就是確立北韓完全、不可逆轉且真正的非核化。」

王毅則說，他的到訪是對日本釋出的積極態度所做的回應。他表示：「去年以來，日本對中國釋出正面訊息並展現友善態度。」