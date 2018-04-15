北韓要求非核階段性措施 安倍會川普擬確認拒絕

2018-04-15 20:54 中央社 東京15日綜合外電報導



共同社報導，多名日美關係消息人士透露，日本首相安倍晉三訪美與總統川普會談時，將確認拒絕北韓對朝鮮半島非核化需要「階段性措施」的要求，現已進入協調階段。

安倍將於17日至20日訪美。

這些消息人士14日透露，為了實現「完全且不可逆、可驗證的非核化」，安倍和川普預計還將就首先要求核相關設施去功能化和無條件接受國際原子能總署（IAEA）核查達成共識。

安倍擬要求川普與北韓最高領導人金正恩會談時提起北韓綁架日本人問題。川普也重視綁架等人權問題，日美間準備保持步調一致。

有關非核化階段性措施，北韓勞動黨委員長金正恩3月26日與中國國家主席習近平會談時有所提及。相關國家認為，北韓表態不答應沒有解除制裁和經濟支援等回報的非核化。

日美兩國政府基於過去採取同樣方式卻遭遇失敗的教訓，判斷階段性給予回報無法早日實現「完全且不可逆、可驗證的非核化」。

據分析，安倍與川普會談時將把上述想法作為日美南韓三國基本方針，請求川普在預計6月上旬以前舉行的「川金會」中向金正恩提出。

然而據分析，北韓與日美立場的隔閡頗大，尚難預料能否以不基於以往「行動對行動」原則的形式使北韓大幅讓步。

據相關消息人士透露，在日美首腦會談上，安倍將與川普商討北韓的「完全且不可逆、可驗證的非核化」及廢棄彈道飛彈應採取的方式以及路線圖。

圍繞國際原子能總署的核查，安倍將指出充足的人員和相關國家的財政措施必不可少，並表示將負擔必要的初期費用。此外還將傳達北韓「核開發的準確申報、嚴格核查和監督體制的確立必不可少」的觀點。

據分析，瞄準2020年11月總統選舉之際再次當選，川普有意把實現北韓非核化作為業績。