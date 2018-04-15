金日成冥誕 北韓低調紀念未再耀武揚威

2018-04-15 19:34 中央社 平壤15日綜合外電報導



今天是北韓已故最高領導人金日成的冥誕，數以千計的軍人及民眾向這位建國之父的雕像獻花致意。韓聯社指出，北韓今年一改往年耀武揚威作風，低調紀念金日成，避免對外挑釁。

法新社報導，一身棕色軍服的士兵、穿著正式的各工作單位人員、學生及家庭不斷湧入平壤市中心的萬壽台，上有金日成和兒子暨繼承人金正日俯瞰首都的巨型雕像。金日成和金正日是北韓目前領導人金正恩的祖父與父親。

雕像腳下為一綠蔭平台，上面寫有「偉大的金日成及金正日同志將永遠與我們同在」。

每個團體依次走向銅像獻花後回歸隊伍，大多數人握著一把花束，有些人則提著裝有鮮花的金色花籃。

司儀宣布「向雕像鞠躬」時，民眾及士兵便深深地對銅像鞠躬致意。

韓聯社報導，北韓將金日成生日定為太陽節，是全國最重大節日，2016年和2017年曾分別試射飛彈及大舉閱兵為太陽節獻禮，但今年沒有重磅軍事行動，只安排國際馬拉松賽、金日成花節等藝文活動。

在太陽節前夕召開的中央報告大會上，北韓最高人民會議常任委員長金永南雖然強調貫徹自衛性軍事路線和自力更生克服制裁，但未對核武裝力量表態。

值得一提的是，北韓媒體今年太陽節格外強調與中國關係友好，連篇報導金正恩接見中共中央對外聯絡部長宋濤，設宴歡迎中國藝術團的消息。