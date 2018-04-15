影／「自願死亡症」 瑞典難民兒童數百人陷昏迷

2018-04-15 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



2018年世界新聞攝影比賽一張獲獎照片，讓困擾瑞典20多年的離奇病症，「放棄求生症候群」（瑞典語uppgivenhetssyndrom；英譯resignation syndrome），再度引發全球關注。

瑞典是在20年前發現這種怪病，患者皆是在瑞典尋求庇護、6到12歲的難民兒童，他們完全與外界隔絕，對於外在刺激與身體疼痛毫無反應，不說話、不走路、不吃飯、眼睛也不張開，就連排泄也無法控制，宛如童話故事中的白雪公主，吃了毒蘋果後一睡不醒。

根據瑞典醫學界，發病的兒童多數是來自前蘇聯、巴爾幹地區和雅茲迪人，很少是無人陪伴的難民，不少發病兒童都曾目睹極端暴力，從極度不安全環境逃離，因此可能在失去庇護面臨驅逐出境後，失去求生意志陷入昏迷。昏迷時間從數個月到數年不等。有醫生把這種情況稱之為「自願死亡」(willed dying)，也有人稱他們處在「麻木」狀態(瑞典文de apatiska，英譯apathetic)。

瑞典這種怪病爆發後，曾傳出不少質疑聲音，認為是兒童的父母為了取得居留權，才設法毒害或唆使子女裝病，但要年輕好動的小孩裝病一個星期都很困難，更何況「放棄求生症候群」目前昏迷最高紀錄是4年，甚至有追蹤發病但仍被遣返的孩童，再返回母國後數個月，仍都處在昏迷狀態，不知何時才會清醒。

美國「紐約客」(The New Yorker)專欄作家Rachel Aviv就曾針對「放棄求生症候群」進行報導，指出「放棄求生症候群」就像是美國曾盛行的「厭食症」，透過輿論媒體的散播，成為一種默許的文化現象，因此這些孩童才會以這種病態來表達極度的絕望痛苦。

瑞典早期對難民採寬容開放政策，但隨著難民數量暴增，瑞典政府政策大轉彎，祭出極度嚴格的庇護政策，讓許多早年來自蘇聯地區的難民失去庇護資格。2003年到2005年間出現高達超過400件案例，但過去10年間患病兒童數量逐漸減少。根據瑞典當局，2015年到2016年共有169名兒童罹患「放棄求生症候群」。

瑞典曾有42名精神科醫生發表一封公開信給瑞典移民署，指控移民署耗時的申請程序讓這些孩童有深陷囹圄的感受，進而成為他們發病的誘因。同時，有鑑於大部分孩童在家人獲得永久居留權後，都逐漸恢復精神，2013年瑞典衛生福利委員會便建議「給予永久居留權或許是最有效的『治療方式』。」