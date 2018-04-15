被綁失蹤4年 112奈及利亞女恐僅15人倖存

2018-04-15 13:43 中央社 倫敦15日綜合外電報導



4年前的今天，276名女學生遭伊斯蘭基本教義派組織博科聖地綁架，至今仍有112人生死未卜。一名曾交涉釋放人質的記者透露，目前還活著的女學生恐怕只剩下15人。

這些失蹤女學生的家長今天展開遊行守夜活動，再度呼籲釋放她們，以及其他在奈及利亞東北部血腥衝突中遭綁走的數千人。

法新社報導，包含失蹤女學生家長在內的遊行人士一路走到到政府女子中學（Government GirlsSecondary School）。2014年4月14日的傍晚，276名女學生在這所校園內遭綁架。其中57人迅速脫逃，但4年來，仍有百餘名女學生下落不明。

一名家長說：「我們只祈禱女兒能獲釋回到身邊。我們必須知道她們是生是死。若還活著，讓她們回到我們身邊。倘若已死，也讓我們知道，至少還可以為她們祈禱，繼而克服悲痛。」

英國廣播公司（BBC）報導，曾經和博科聖地（Boko Haram）交涉釋放人質的奈及利亞記者薩吉達（Ahmad Salkida）今天表示，他握有資訊，112名遭綁女學生，僅剩下15人還活著。但奈及利亞政府表示，沒有理由相信有些人已遭遇不測。

薩吉達表示，前總統強納森（Goodluck Jonathan）政府在女學生被擄2週後，要求他和博科聖地交涉釋放人質。他說，他安排了5次交換人質機會，但當時政府的延宕導致談判破裂。

政府發言告訴BBC，政府還在和博科聖地交涉，釋放迄今仍失蹤的女學生。