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雪梨宣布要拆成3個城市 學者看衰

2018-04-15 12:27聯合報 記者田思怡╱即時報導

雪梨的東港區是精華區。取自大雪梨委員會網站
雪梨的東港區是精華區。取自大雪梨委員會網站
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CNN報導，澳洲第一大城雪梨為紓解人口激增、房價飆漲和交通等問題，上月宣布將把這個大都會分成三個城市，但可能需要20年才能實現。

這項野心勃勃的計畫稱為「大雪梨區域計畫：三城大都會」，目標是讓雪梨居民能獲得更好的住宅、工作和服務。

宣布這項計畫的「大雪梨委員會」發言人說：「我們要讓所有雪梨人享有高品質生活。」

依照計畫，雪梨將分割為東港市（Eastern Harbour City）、中央河流市（Central River City）和西部綠地市（Western Parkland City），但該如何把雪梨幾百萬人口分到這三個城市呢？

雪梨人口估計在未來40年將增加一倍，到了2056年，將從2016年的480萬增至800萬。目前有近半人口住在東港區，著名地標雪梨歌劇院、邦迪海灘（Bondi Beach）都在此區，重要的生活機能設施，包括雪梨機場和中央商業區，也都集中在此區。雪梨面臨精華區太擁擠的大問題。

官員希望藉由把雪梨一分為三，說服居民分散居住地。這項策略的基石是創造「30分鐘城市」，所有居民都住在距離最近的都會中心通勤不到半小時的地方。為了達成此目標，政府將建新的公路和鐵路。

三座城市之間都將有新的交通紐帶連接，把雪梨變成「三個獨特又相連的城市」。

不過，不會很快實現。

雪梨大學都市計畫副教授席爾（Glen Searle）表示：「我想建鐵路和公路計畫需要很長時間才能啟動，因為建鐵路需要補助。」政府尚未表示要投入多少經費。

不過，多數人贊成這麼做。八個月前搬到雪梨的紐約人杜姆比亞（Amadou Doumbia）說：「在此之前，雪梨從來沒有好好投資在整體開發，市中心辦公大樓和漂亮的殖民時代建築林立，但一離開這些區，就到了半都會半郊區。」

席爾說，目前，雪梨人偏愛住在東港區，「人口密集讓市中心更有活力，而且雪梨東區的氣候也比西區好得多。在炎熱的夏天，東區有海風吹拂。」

規畫的中央河流市將以帕拉馬塔（Parramatta）為市中心，這個距雪梨中央商業區約30公里的郊區城鎮人口約2萬5800，被視為雪梨第二大商業區。

雪梨大學都市計畫教授菲布斯（Peter Phibbs）說：「若好好建設帕拉馬塔，許多住在雪梨西區的人也許會通勤到這裡上班。

三城計畫將在帕拉馬塔建一個經濟走廊，引進世界級的醫療、教育和研究機構，以及金融、商業和行政服務。

不過，三城計畫最有趣的部分是把雪梨西區改造成「航空城」（aerotropolis），亦即以機場為中心規畫和建設的副都心。

雪梨西區傳統上居民較弱勢、犯罪率高。但西雪梨機場預定2026年啟用，估計將為此區創造2萬8000個工作機會。按照三城計畫，到了2056年，此區人口將從2016年的74萬增至150萬。政府將釋出更多土地興建住宅，並有一條垂直的鐵路相連。

但三城計畫行得通嗎？

席爾不以為然，他認為「30分鐘城市」構想未必行得通，「還是會有許多人從西區通勤到東區上班。航空城和經濟走廊能創造的就業和人口成長目標訂得太高。」

他解釋：「雪梨市中心就業機會有集中化趨勢，這些是知識密集工作，這類工作的集中化也是世界趨勢。」

雪梨市政府提出把雪梨市拆成三個城市計畫。取自大雪梨委員會網站
雪梨市政府提出把雪梨市拆成三個城市計畫。取自大雪梨委員會網站
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雪梨東港機場

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