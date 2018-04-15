馬利北部法國及聯合國基地遇襲 1死20餘傷

2018-04-15 08:36 中央社 馬利巴馬科14日綜合外電報導



馬利當局表示，喬裝成聯合國維和人員的好戰分子今天在馬利北部城市廷巴克圖，引爆兩輛自殺汽車炸彈並發射數十枚火箭攻擊法國和聯合國基地，造成一人死亡和多人受傷。圖截自/谷歌地圖 分享 facebook

馬利當局表示，喬裝成聯合國維和人員的好戰分子今天在馬利北部城市廷巴克圖，引爆兩輛自殺汽車炸彈並發射數十枚火箭攻擊法國和聯合國基地，造成一人死亡和多人受傷。

路透社報導，聯合國代表團證實，這起複合攻擊造成一名聯合國維和人員喪生。馬利政府表示，另有10名法國士兵受傷，但法國駐軍尚未回應置評要求。

馬利政府發表聲明說：「恐怖分子戴藍色頭盔，搭乘滿載爆裂物的兩部汽車，其中一輛有馬利軍方彩色標誌，另一輛則有聯合國（UN）標誌，試圖滲透進入軍營。」

聲明又說：「情勢如今已獲掌控。」

派駐馬利北部的聯合國維和部隊和法國軍隊於過去一年來經常遭到堅定且裝備精良的聖戰士團體攻擊，他們被視為非洲沙赫爾地區（Sahel）的最嚴重安全威脅。

法新社報導，馬利安全部今天表示，好戰分子對廷巴克圖（Timbuktu）機場地區發動火箭和汽車炸彈攻擊，造成一名聯合國維和人員喪命和12人受傷，另有12名法國士兵受傷。

馬利安全部在臉書張貼聲明說，「恐怖分子今天下午鎖定法國巴克罕（Barkhan）軍營以及駐紮在馬利北部廷巴克圖城外的聯合國部隊發動攻擊。」

聲明表示，穿戴聯合國藍色頭盔的槍手搭乘滿載炸彈的兩部車輛並發射十餘枚火箭攻擊那兩座軍營。聲明又說，其中一部車輛引爆，另一部有聯合國標誌的車輛被攔下。

安全部表示，最新傷亡統計是一名聯合國士兵喪生，12人受傷，其中5人傷勢嚴重，另有12名法國士兵受傷。