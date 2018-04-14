英國前三軍總司令：美英法網路恐將受到俄國嚴重攻擊

2018-04-14 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國聯合部隊司令部前司令巴倫斯將軍14日在英國泰晤士報撰文指出，美英法聯軍空襲敘利亞，開啟了戰爭的新時代，敘利亞空防嚴密，西方國家的無人機不再能如入無人之境，依靠衛星的通訊方式和全球定位系統（GPS）也不再時時暢通，伊拉克、阿富汗戰爭的打法不再適用。

巴倫斯說，就空襲目標而言，敘利亞的化學武器倉庫、化武製造設施和投放化武的航空器會是首要目標，不過若要收到威懾之效，並防止化武攻擊重演，聯軍也可能空襲動用化武的領袖、指揮所與化武周邊的後勤、機場與防禦設施。準確辨認目標在技術上相當困難，意味著聯軍還須持續空襲一段時日，才能看到顯著的成效，短暫的空襲無法為敘利亞人民消除化武威脅。

巴倫斯寫道，聯軍還須考慮的是，這次動武如何能促成敘利亞內戰盡快結束，並為西方與俄國關係重新定調。就後者而言，動武總會引起報復，俄國也不會將報復限於敘利亞境內，如果美、英、法發生網路和社群網站遭受重大攻擊的案件，也不必驚訝，這類風險就是現代衝突的特徵。