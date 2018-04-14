美英法轟炸敘利亞 日本「支持」決心、「理解」行動

2018-04-14 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本首相安倍晉三表示，日本政府決對不能容忍使用化學武器這般非常不人道的行為，日本政府支持美、英、法三國不容許化學兵器擴散、使用的決心，也理解三國這次的行動是為了防範局勢進一步惡化的舉措。

安倍晉三今日下午在官邸召開國家安全保障會議（NSC）的閣員會議，聽取報告並研商如何因應。會後在首相官邸發表日本態度。

日本政府使用「支持美英法的決心」說法，是否等於支持攻擊敘利亞？外務大臣河野太郎面對記者詢問時表示，敘利亞使用過化學武器已是事實，也具有研發能力。這次行為是降低敘利亞化學武器研發能力的一種舉措，日本能夠理解。

記者追問日本政府如何看待攻擊敘利亞的正當性？河野表示，日本不是當事國，沒有由法來評價此事的立場。河野表示，有種種事實證明敘利亞使用了化學武器，也顯示阿薩德政權擁有生化武器研發能力。河野並拒絕說明美英法事前是否告知日本。

「對決心的支持」以及「對行動的理解」使用文字的程度落差代表什麼意思？河野重申，日本強烈反對使用化學武器，這點絕不能被接受，這樣的立場與世界各國相同，因此對美英法強烈的決心，日本當然支持。

記者追問是否並不支持這次行動，美英法想法有些不同？河野表示，並非如此。他說，對這一舉措接下來將有各種評價，但日本認為就降低敘利亞研發能力所採舉的舉措應該被理解。

安倍在官邸記者會中除表示支持美英法的決心，他表示，今後將繼續進行情報分析，並進一步作出如何與美、英、法合作的判斷。目前沒有進行電話熱線的準備，但下周他將訪美與美國總統川普會面，屆時雙方應會針對敘利亞在內中東問題交換意見。

安倍表示，即使在東亞地區，核武器和生化武器等大規模殺傷性武器的威脅正日益嚴重。在堅定的美日同盟與國際社會合作下，日本審慎思考為了維護地區和平與穩定，日本應該扮演的角色。