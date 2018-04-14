親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普打擊敘利亞
美中貿易戰開打
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美英法轟炸敘利亞 日本「支持」決心、「理解」行動

2018-04-14 21:05聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本首相安倍晉三表示，日本政府決對不能容忍使用化學武器這般非常不人道的行為，日本政府支持美、英、法三國不容許化學兵器擴散、使用的決心，也理解三國這次的行動是為了防範局勢進一步惡化的舉措。

安倍晉三今日下午在官邸召開國家安全保障會議（NSC）的閣員會議，聽取報告並研商如何因應。會後在首相官邸發表日本態度。

日本政府使用「支持美英法的決心」說法，是否等於支持攻擊敘利亞？外務大臣河野太郎面對記者詢問時表示，敘利亞使用過化學武器已是事實，也具有研發能力。這次行為是降低敘利亞化學武器研發能力的一種舉措，日本能夠理解。

記者追問日本政府如何看待攻擊敘利亞的正當性？河野表示，日本不是當事國，沒有由法來評價此事的立場。河野表示，有種種事實證明敘利亞使用了化學武器，也顯示阿薩德政權擁有生化武器研發能力。河野並拒絕說明美英法事前是否告知日本。

「對決心的支持」以及「對行動的理解」使用文字的程度落差代表什麼意思？河野重申，日本強烈反對使用化學武器，這點絕不能被接受，這樣的立場與世界各國相同，因此對美英法強烈的決心，日本當然支持。

記者追問是否並不支持這次行動，美英法想法有些不同？河野表示，並非如此。他說，對這一舉措接下來將有各種評價，但日本認為就降低敘利亞研發能力所採舉的舉措應該被理解。

安倍在官邸記者會中除表示支持美英法的決心，他表示，今後將繼續進行情報分析，並進一步作出如何與美、英、法合作的判斷。目前沒有進行電話熱線的準備，但下周他將訪美與美國總統川普會面，屆時雙方應會針對敘利亞在內中東問題交換意見。

安倍表示，即使在東亞地區，核武器和生化武器等大規模殺傷性武器的威脅正日益嚴重。在堅定的美日同盟與國際社會合作下，日本審慎思考為了維護地區和平與穩定，日本應該扮演的角色。

敘利亞安倍晉三中東

相關新聞

17日川安會 聚焦北韓、美日經貿

2018-04-14 13:13

冷戰又來了？俄1天3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 13:11

「川安會」將登場 聚焦北韓問題與美日經貿

2018-04-14 05:04

北韓花展沒飛彈 滿滿和解信號

2018-04-13 23:47

瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎

2018-04-13 23:47

髖關節手術完成 英菲立普親王出院

2018-04-13 22:36

梅克爾將會馬克宏 商討連串議題

2018-04-13 21:20

俄官員酸川普：國際關係不應取決某人起床心情

2018-04-13 20:26

南韓官員：韓美以非核化促進和平

2018-04-13 19:58

加薩與以國邊界再爆衝突 至少3人受傷

2018-04-13 19:56

美國國防部前部長培里:北韓挑釁不致引爆核戰

2018-04-13 18:57

日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝

2018-04-13 18:41

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

川普宣布 美、英、法聯軍已攻擊敘利亞

2018-04-14 09:09

冷戰又來了？俄1天內3波行動 擴大與西方戰線

2018-04-14 11:45

俄羅斯：美英法103枚飛彈襲敘利亞 71枚遭攔截

2018-04-14 18:40

美英法聯軍發動空襲 敘利亞宣稱擊落13枚飛彈

2018-04-14 10:25

亂倫慘劇！父女相愛受阻 四人同歸於盡

2018-04-14 14:52

現場╱大馬士革硝煙四起 居民飆粗話大罵川普

2018-04-14 10:03

美最新外匯報告 中印日韓等國列「觀察名單」

2018-04-14 07:17

敘警告：西方如發動攻擊 將別無選擇對抗

2018-04-14 02:05

空襲敘利亞／美防長憂淪為打擊秀 未獲川普接受

2018-04-14 11:51

美國小報砸錢買內幕消息：川普有私生女

2018-04-13 22:05

對俄轉趨強硬 彭博資訊評論：川普要與普亭比肌肉

2018-04-14 11:29

FBI前局長爆猛料！川普：柯米是騙子、洩密者和渾球

2018-04-13 22:50

華郵：空襲讓川普更難自敘利亞衝突脫身

2018-04-14 13:26

川普宣布對敘採取軍事行動 美英法聯合攻擊敘利亞

2018-04-14 09:26

不只可拿來清潔鍵盤 史萊姆變年輕人生財工具

2018-04-14 14:05

俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排

2018-04-13 21:39

空襲敘利亞 美國防部長：僅此一波

2018-04-14 11:57

美海空打擊群集結 劍指敘利亞

2018-04-13 23:47

瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎

2018-04-13 23:47

馬提斯擋不住 川普下令攻打敘利亞

2018-04-14 10:43

武士亮相！日本巨大機器人成真

2018-04-13 23:21

川普揪伴抗中 喊重返TPP

2018-04-14 00:02

美最新對陸課稅清單 下周公布

2018-04-14 00:02

西方聯軍空襲敘利亞 各國反應一次看

2018-04-14 20:22

烈焰之火後 川普再遭忠誠灼傷

2018-04-14 09:59

台女在曼谷指遭按摩師性侵 泰警偵辦

2018-04-13 23:13

印度朝野「絕食賽」前先吃粗飽…甘地有知他會哭

2018-04-14 10:00

柯米新書書摘：川普當總統 國家正付出昂貴代價　　

2018-04-14 13:53

俄：空襲敘後果由美英法承擔

2018-04-14 12:00

美國飛彈報復有原因 敘化武攻擊非首次

2018-04-14 12:30

全球經濟火車頭…美國接棒

2018-04-14 00:02

美英法聯軍轟炸敘利亞 中東戰火再起

2018-04-14 10:11

美英法聯手攻擊 敘利亞譴責野蠻侵略

2018-04-14 17:50

波灣小國實力 IMF都說讚

2018-04-14 02:21

英美海空打擊敘利亞 稱無關推翻敘政府

2018-04-14 10:48

敘利亞擊落13枚飛彈 3座研究中心也遇襲

2018-04-14 11:17

荷蘭研發酪農AI助手！ 乳牛生活起居一把抓

2018-04-14 12:24

美英法難容化武惡行 空襲重懲敘利亞

2018-04-14 14:34

澳洲研究利用褐煤製造氫

2018-04-14 13:53

40年來首度曝光！揭開沙國國家石油公司的神祕財務面紗

2018-04-13 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top