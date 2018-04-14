影／以巴衝突進入第三周 1死近千人傷

2018-04-14 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



巴勒斯坦群眾13日發動連續第三周的「偉大回歸遊行」，與以色列國防軍在加薩走廊的以巴邊境爆發大規模衝突。巴勒斯坦自治政府指出，已知1人死亡，將近千人受傷。

巴勒斯坦人企圖透過「偉大回歸遊行」越過邊境圍籬，回到他們被以色列佔領的祖傳之地，並且爭取難民獲准回到老家 ，但至今已有約30人死亡。巴勒斯坦自治政府表示，13日的近千傷者多肇因於以軍射擊的實彈與催淚瓦斯；根據他們取得的一段影片，就連急救站都被投擲催淚瓦斯。

以色列軍方指出，合計約1萬人在以巴邊境的5個集結點參加「暴動」，有人試圖利用燃燒彈與爆裂裝置突破邊境圍籬， 軍方在以巴邊境部署訓練精良的狙擊手小隊，並且根據交戰守則鎮暴與開火射擊，整起事件其實是巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」與「伊斯蘭聖戰運動」(Islamic Jihad)的技倆，以軍不會容許邊境圍籬被群眾突破。

儘管人權團體抗議以軍使用致命武力對抗無武裝的群眾，以色列國防部長李柏曼(Avigdor Lieberman)仍警告，要是抗議者接近邊境圍籬就要面對性命危險。他還聲稱，邊境的「另外一側」已瞭解以國的決心，使得「暴動」數目有所減少 。