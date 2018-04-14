菲律賓經濟成長快 5年期間將介於7%至8%

2018-04-14 11:55 中央社 馬尼拉14日專電



菲律賓國家經濟發展局（NEDA）在一份報告中預測， 2018年到2022年期間，菲律賓的經濟成長率將介於7%至8%之間，官員表示，這將是「金髮女孩經濟時期」。

這份13日發布的報告稱，菲國經濟成長的動能將來自於需求面及供應面，需求面包括居家消費、政府開支、投資及出口，供應面則包括工業、製造業、服務業及農業。

NEDA局長波爾尼亞（Ernesto Pernia）說：「從今年開始，我們著眼於每年7%至8%的經濟成長表現，這將是菲國經濟的金髮女孩時期（Goldilocks period）。」

根據MBA智庫百科的說明，金髮女孩經濟是指經濟體內高增長和低通脹並存，且利率保持在較低水準的美好經濟狀態。

波爾尼亞表示，杜特蒂政府「建設、建設、再建設」計畫的數項大型工程已經破土，搭配稅務改革、改善商業環境、縮砍繁文縟節，以及放寬外來投資限制等措施，7%至8%經濟成長的目標可以達成。

世界銀行（WB）預測菲國今年及明年經濟成長為6.7%，亞洲開發銀行（ADB）則預測這兩年的經濟成長為6.8%及6.9%。

NEDA這份題為「菲律賓經濟：近年表現及永續成長優先改革措施」的報告顯示，菲國經濟成長處於急速上升的曲線，2016年和2017年的經濟成長分別達6.9%和6.7%。

波爾尼亞引述菲律賓中央銀行資料說，去年菲國外來直接投資金額達100億美元，今年光是1月就有10億美元，一大部分是注入製造業，今年全年外來直接投資可望達到120億美元。

報告說，菲國除了製造業正逐漸復甦，觀光產業的表現也是年年上升，2015年到2017年的三年間，外來觀光客人次依序是540萬、600萬及660萬，觀光收益為2276億披索（約新台幣1419億元）、2301億披索及3356億披索。

但這份報告也列舉出菲國經濟面臨的挑戰與風險，挑戰是菲國許多區域發展不均，風險則分為外在威脅及內在威脅。

外在威脅包括部分先進國家成長不如預期、美中貿易對抗、美國向內看政策及政策不穩定、中國財政危機及信用過度成長，以及區域緊張等；內在威脅則有天災、基礎設施進度延宕、限制性的就業保障法規、恐怖分子及叛亂組織的存在等。