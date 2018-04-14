「川安會」將登場 聚焦北韓問題與美日經貿

2018-04-14 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普與日本首相安倍晉三17日至18日將於佛州「海湖莊園」會面，白宮資深官員13日表示，此次「川安會」聚焦北韓問題，也將討論美日貿易、印太地區、南海航行自由等議題。

白宮資深官員13日中午在白宮舉行背景說明會指出，這次安倍訪美主要是讓美日兩位領導人在北韓問題方面繼續密切協作的機會，並就川普與北韓領導人金正恩之間的會面交換意見。

官員表示，川普很尊重安倍對東北亞安全的看法，他希望知道安倍有何其他想法，而在川普接受金正恩的會面邀請後，川安兩人一直保持聯繫。

關於中國大陸在北韓問題方面的角色，白宮官員說，川普一直感謝中方的努力，中國大陸國家主席習近平努力讓美國充分了解他與北韓的交流；美國一直與中方密切合作，確保雙方落實聯合國安理會相關決議。

美日經貿也是一大議題，尤其美國祭出「232條款」對進口鋼鋁課徵額外關稅，未豁免日本，這次「川安會」可能為修復關係的機會；白宮資深官員13日表示，以「修復」描述並不準確，畢竟美日各層級維持合作，也能管控摩擦。

該官員還說，「我認為整體而言，（美日）關係再好不過」。