親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「川安會」將登場 聚焦北韓問題與美日經貿

2018-04-14 05:04聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普與日本首相安倍晉三17日至18日將於佛州「海湖莊園」會面，白宮資深官員13日表示，此次「川安會」聚焦北韓問題，也將討論美日貿易、印太地區、南海航行自由等議題。

白宮資深官員13日中午在白宮舉行背景說明會指出，這次安倍訪美主要是讓美日兩位領導人在北韓問題方面繼續密切協作的機會，並就川普與北韓領導人金正恩之間的會面交換意見。

官員表示，川普很尊重安倍對東北亞安全的看法，他希望知道安倍有何其他想法，而在川普接受金正恩的會面邀請後，川安兩人一直保持聯繫。

關於中國大陸在北韓問題方面的角色，白宮官員說，川普一直感謝中方的努力，中國大陸國家主席習近平努力讓美國充分了解他與北韓的交流；美國一直與中方密切合作，確保雙方落實聯合國安理會相關決議。

美日經貿也是一大議題，尤其美國祭出「232條款」對進口鋼鋁課徵額外關稅，未豁免日本，這次「川安會」可能為修復關係的機會；白宮資深官員13日表示，以「修復」描述並不準確，畢竟美日各層級維持合作，也能管控摩擦。

該官員還說，「我認為整體而言，（美日）關係再好不過」。

安倍此次訪美為「工作訪問」，川普與安倍17日與18日將舉行一系列雙邊會談，18日舉行共同記者會，安倍夫婦預計19日上午離開；至於期間川安是否會打高爾夫球，白宮官員表示，打高爾夫球並不在官方行程上。

美國總統川普（左）與日本首相安倍晉三（右）。路透
美國總統川普（左）與日本首相安倍晉三（右）。路透
分享

白宮川普北韓

相關新聞

美海空打擊群集結 劍指敘利亞

2018-04-13 23:47

北韓花展沒飛彈 滿滿和解信號

2018-04-13 23:47

瑞典學院首位女秘書長下台 衝擊諾貝爾文學獎

2018-04-13 23:47

髖關節手術完成 英菲立普親王出院

2018-04-13 22:36

俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排

2018-04-13 21:39

梅克爾將會馬克宏 商討連串議題

2018-04-13 21:20

俄官員酸川普：國際關係不應取決某人起床心情

2018-04-13 20:26

南韓官員：韓美以非核化促進和平

2018-04-13 19:58

加薩與以國邊界再爆衝突 至少3人受傷

2018-04-13 19:56

美國國防部前部長培里:北韓挑釁不致引爆核戰

2018-04-13 18:57

日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝

2018-04-13 18:41

拒發澳洲官員簽證？中外交部：無稽之談

2018-04-13 18:21

巴基斯坦最高法院：前總理夏立夫終身不得任公職

2018-04-13 17:24

日官爆性騷女記者 財長：若屬實就開除

2018-04-13 17:04

索馬利亞足球場遭炸彈攻擊 5人喪命

2018-04-13 15:59

萬那杜火山又蠢動 7個月來2度撤居民

2018-04-13 15:39

護釣島 日購獵鷹2000 擴編60航空人員

2018-04-13 14:30

美國演員工會 籲終止在飯店個人房、私宅試鏡

2018-04-13 14:19

性醜聞案影響諾貝爾獎 瑞典學院秘書長辭職

2018-04-13 14:13

影／美國何時攻擊敘利亞？川普：可能很快、可能不快

2018-04-13 13:59

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

2018-04-13 13:51

杜特蒂開口 學者點：中菲政治交易下的無成本道歉

2018-04-13 13:44

護釣島 日添人機並設全天候監視體制

2018-04-13 12:50

民調僅22%支持 英仍考慮對敘利亞動武

2018-04-13 12:10

戰雲暴風眼：杜馬鎮陷落，敘利亞政府軍攻下「化武案發地」

2018-04-13 12:06

頒諾貝爾文學獎的瑞典學院陷入危機

2018-04-13 12:04

國賠勝仗！日本大阪石綿村的八年抗戰

2018-04-13 11:39

日本14年前殺人案 嫌犯另案DNA吻合被逮

2018-04-13 11:36

【重磅快評】中東有事就顧不到南海 川普捉襟見肘了

2018-04-13 11:28

「可能很快 也可能一點都不快」 川普到底打不打敘利亞？

2018-04-13 08:22

日本海保添購獵鷹2000 擴編監控釣魚台航空人力

2018-04-13 07:54

川普尚未決定攻敘 俄警告恐引爆兩強衝突

2018-04-13 07:09

列名美國鋼鋁重稅名單 日本：極其遺憾

2018-03-23 11:17

紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺　最快下周公布

2018-03-11 18:25

平昌政治角力 兩韓和平契機？

2018-02-26 00:34
看更多

熱門文章

道瓊漲近300點 標普接近收復今年初失土 川普降硝煙味

2018-04-13 06:53

川普眼圈為何發白？ FBI前局長新書揭密

2018-04-13 15:05

川普考慮重新加入TPP 還說美中最後可能都不會互課關稅

2018-04-13 06:25

【重磅快評】中東有事就顧不到南海 川普捉襟見肘了

2018-04-13 11:28

設局16歲女遭性侵 冷血媽媽坐屋外冷漠無視

2018-04-13 12:18

放棄核武？北韓對美五大條件曝光！

2018-04-13 13:51

懷孕女歌手拒絕粉絲共舞 竟遭槍殺導致一屍兩命

2018-04-13 11:08

中國崛起 年輕人愛買國貨 衝擊外國品牌

2018-04-13 17:49

陸2大銀行實力雄厚 美制裁投鼠忌器

2018-04-13 20:02

美國小報砸錢買內幕消息：川普有私生女

2018-04-13 22:05

夜貓族當心！熬夜真的會提高早死機率

2018-04-13 08:43

比特幣話題退燒 交易量銳減7成

2018-04-13 09:10

前FBI局長柯米：川普像黑幫老大 事事撒謊、天生沒是非

2018-04-13 13:36

赴美注意！美機場安檢祭新規 嚴查隨身行李食物

2018-04-13 09:23

「可能很快 也可能一點都不快」 川普到底打不打敘利亞？

2018-04-13 08:22

柯米爆料╱川普：我需要召妓嗎？有潔癖不容他人在旁撒尿

2018-04-13 13:38

FBI前局長爆猛料！川普：柯米是騙子、洩密者和渾球

2018-04-13 22:50

前FBI局長：川普對召妓尿床傳聞耿耿於懷

2018-04-13 12:07

日本無圍牆監獄一人犯逃脫 逾千警追緝

2018-04-13 18:41

黃蓉翻成Lotus Huang 譯者郝玉青這麼說

2018-04-13 14:08

中美貿易戰 學者：美國站不住腳

2018-04-13 11:50

萬歲！大馬王儲砸750萬台幣 讓民眾免費購物

2018-04-13 17:16

加倍奉還！川普要對陸千億美元商品加徵關稅

2018-04-13 14:12

騙誰啦！500公斤大麻不翼而飛 警稱被老鼠吃了

2018-04-13 14:59

白宮證實 川普考慮重回TPP

2018-04-13 06:25

iPhone新款OLED 傳5月量產6月倍增

2018-04-13 10:41

美版「自助餐阿嬤」 婦人無償為街友做飯

2018-04-13 17:24

白宮升高對陸壓力 最快下周公布1,000億美元關稅清單

2018-04-13 08:00

川普還在氣亞馬遜！突下令調查美國郵政財務

2018-04-13 10:22

俄外長稱掌握證據 敘化武攻擊乃他國安排

2018-04-13 21:39

金庸射鵰三部曲 英譯本將分12年出版

2018-04-13 12:35

少了美國重要性依舊 新版TPP大解密

2018-04-13 15:28

加州北灣23歲女模 亞利桑納州墜機身亡

2018-04-13 07:53

影／美國何時攻擊敘利亞？川普：可能很快、可能不快

2018-04-13 13:59

川普尚未決定攻敘 俄警告恐引爆兩強衝突

2018-04-13 07:09

亞馬遜蒐集用戶這些資料 包括你的聲音

2018-04-13 17:47

加州公投 減稅鼓勵55歲以上屋主賣房

2018-04-13 16:27

頒諾貝爾文學獎的瑞典學院陷入危機

2018-04-13 12:04

川普律師愛錄音 密友擔心變證物落檢方手裡

2018-04-13 08:26

加州致命車禍調查 特斯拉與美聯邦當局互嗆

2018-04-13 17:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top