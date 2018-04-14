敘警告：西方如發動攻擊 將別無選擇對抗

2018-04-14 02:05 中央社 紐約聯合國總部13日綜合外電報導



敘利亞今天在聯合國提出警告，如果西方國家採取軍事行動，敘利亞將「別無選擇」捍衛本國安全。

敘利亞駐聯合國大使傑佛利（Bashar Jaafari）告訴安全理事會：「這並非威脅。這是保證。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也示警，世界強權間緊張加劇，恐導致在敘利亞「全面軍事升溫」。

古特瑞斯促安理會「在這種危險情勢下，採取行動反應」。