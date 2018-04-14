真主黨：以突襲敘空軍基地 直接對抗伊朗

2018-04-14 02:05 中央社 貝魯特13日綜合外電報導



德黑蘭支持的黎巴嫩真主黨運動（Hezbollah movement）今天指出，以色列本週攻擊敘利亞一處空軍基地，讓局面已變成以國直接對抗區域仇敵伊朗。

法新社報導，真主黨首腦納斯拉勒（HassanNasrallah）在電視演說中警告：「以色列犯下歷史性錯誤…讓他們與伊朗直接對抗。」

在9日的攻擊中，有7名伊朗人喪生。

納斯拉勒說：「（在敘利亞戰爭中）這是7年以來首見，以色列直接以伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuard）為目標。」