俄稱證據顯示 敘化攻由英國一手安排

2018-04-14 02:06 中央社 莫斯科13日綜合外電報導



俄羅斯軍方今天表示，已掌握證顯示，敘利亞東古塔區（Eastern Ghouta）疑遭化武攻擊事件是由英國當局下令安排。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，軍方已掌握「證據，顯示英國直接參與安排了在東古塔的這起挑釁事件」。

他說，在敘利亞反政府軍占領區擔負第一線應變任務的民防組織「白盔」（White Hemmets）受英國指示，在度瑪鎮（Douma）製造化武攻擊事件。